Ansu Fati, el renacer del Ave Fénix

"Renacer como el ave fénix" significa resurgir de la adversidad, la pérdida o la destrucción, para volver a empezar con más fuerza, sabiduría y esperanza. Ansu Fati, aunque todavía es pronto, parece haber encontrado en Monaco, el lugar donde recuperar el potencial que una vez demostró en el FC Barcelona. El delantero amplió su contrato con el Barça hasta 2028 para marcharse cedido al AS Monaco por una temporada sin opción a compra.

Números en el AS Monaco

El joven delantero se incorporó al equipo para hacer la pretemporada, pero no fue hasta la jornada 5 cuando tuvo la oportunidad de debutar. Adi Hutter, entrenador del Monaco, trazó un plan para no sobrecargar al jugador que había sido víctima de tantas lesiones los últimos años. Desde su vuelta a los terrenos de juegos no ha dado señales del Ansu cabizbajo y con molestias de estas últimas temporadas. Tras dos años sin ver portería, son ya seis sus goles con el AS Monaco en sólo cinco partidos. Solo el Manchester City ha podido librarse del español, un gol contra el Brujas, dos contra el Metz, uno contra el Lorient y dos contra el Niza.

Ansu Fati en Champions League con el AS Monaco / EFE

¿Hueco en el FC Barcelona?

La renovación de Ansu previa a su cesión y la ausencia de una cláusula con opción a compra, son muestra que, desde Barcelona siguen confiando en la vuelta de la mejor versión del jugador. Además, la posición de '9' es primer objetivo del club cara al próximo verano. Lewandowski acaba contrato en 2026 con opción de un año más, pero cada vez tiene menos participación en el juego del equipo. Ferran Torres vive su mejor momento, aunque el Barça no cree que su rol sea el de delantero titular y estrella del equipo. El siguiente mercado saldrán numerosos nombres, pero la situación económica del club no hace fácil afrontar operaciones costosas. Por lo que Ansu podría ser la opción lowcost para acompañar a Lamine y Raphinha en la delantera.