Contratiempo para el RCD Espanyol

Duro golpe para el RCD Espanyol. Javi Puado, capitán del conjunto 'periquito' y una de las referencias ofensivas del esquema de Manolo González, ha sufrido una lesión en la rodilla derecha que le ha obligado a retirarse del entrenamiento y a abandonar la Ciutat Esportiva Dani Jarque en muletas.

Las pruebas médicas pertinentes han confirmado que el '7' blanquiazul sufre un esguince de rodilla. El comunicado médico del club catalán no especifica un tiempo de baja de Puado. Por el contrario, señala que será la evolución del futbolista la que determine su disponibilidad en la plantilla perica.

Gravedad del esguince

Aunque el comunicado no lo esclarece, será el grado del esguince que padece el futbolista el que estime cuánto se puede extender su recuperación. El tiempo de baja del esguince de primer grado, el más leve, se estima en un periodo de dos a cuatro semanas. El segundo escalón, el esguince de grado dos o moderado, oscila entre uno y dos meses fuera de los terrenos de juego. Por último, el nivel más grave de esta lesión puede requerir de un tiempo de recuperación superior a los dos meses.

Una baja sensible

No hay dudas de que la de Puado será una baja sensible para Manolo González. Hasta el momento, el capitán perico no se ha perdido ninguno de los ocho encuentros que el Espanyol ha disputado en lo que llevamos de temporada. Ocho partidos, ocho titularidades y más de 660 minutos son los datos que demuestran la relevancia del número '7' en la plantilla blaquiazul.

Además, su participación no solo se limita a la cantidad de minutos disputados, sino que el futbolista formado en las categorías inferiores del equipo barcelonés ha sumado dos tantos esta temporada: desde los once metros en el empate a domicilio ante la Real Sociedad (2-2) y tanto en el descuento que firmó las tablas frente al Valencia CF en el RCDE Stadium.