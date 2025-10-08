Contratiempo para el RCD Espanyol
El capitán del equipo blanquiazul se ha retirado del entrenamiento de hoy y ha abandonado la ciudad deportiva en muletas
Duro golpe para el RCD Espanyol. Javi Puado, capitán del conjunto 'periquito' y una de las referencias ofensivas del esquema de Manolo González, ha sufrido una lesión en la rodilla derecha que le ha obligado a retirarse del entrenamiento y a abandonar la Ciutat Esportiva Dani Jarque en muletas.
Las pruebas médicas pertinentes han confirmado que el '7' blanquiazul sufre un esguince de rodilla. El comunicado médico del club catalán no especifica un tiempo de baja de Puado. Por el contrario, señala que será la evolución del futbolista la que determine su disponibilidad en la plantilla perica.
Gravedad del esguince
Aunque el comunicado no lo esclarece, será el grado del esguince que padece el futbolista el que estime cuánto se puede extender su recuperación. El tiempo de baja del esguince de primer grado, el más leve, se estima en un periodo de dos a cuatro semanas. El segundo escalón, el esguince de grado dos o moderado, oscila entre uno y dos meses fuera de los terrenos de juego. Por último, el nivel más grave de esta lesión puede requerir de un tiempo de recuperación superior a los dos meses.
Una baja sensible
No hay dudas de que la de Puado será una baja sensible para Manolo González. Hasta el momento, el capitán perico no se ha perdido ninguno de los ocho encuentros que el Espanyol ha disputado en lo que llevamos de temporada. Ocho partidos, ocho titularidades y más de 660 minutos son los datos que demuestran la relevancia del número '7' en la plantilla blaquiazul.
Además, su participación no solo se limita a la cantidad de minutos disputados, sino que el futbolista formado en las categorías inferiores del equipo barcelonés ha sumado dos tantos esta temporada: desde los once metros en el empate a domicilio ante la Real Sociedad (2-2) y tanto en el descuento que firmó las tablas frente al Valencia CF en el RCDE Stadium.
- El Roig Arena bate un récord de asistencia en toda la historia de la ACB
- Las sensaciones de Juan Roig en el Roig Arena: 'Parece que estemos en otra ciudad, que esto sea la NBA
- Descarte de Pedro Martínez y regreso de Brancou Badio
- Uno de los pueblos medievales más bonitos de España para visitar este otoño
- Goles y sentimiento en el homenaje a Pepe Cerveró de las Leyendas del Valencia CF y los veteranos de Real y Montroi
- Ron Gourlay tiene un mensaje para el valencianismo
- Kervin Arriaga-Unai Vencedor, el doble pivote multifuncional que maneja Calero
- Only Fans: ¿Qué famosos venden su contenido erótico?