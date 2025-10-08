Nuevo dardo de Ceferin a Florentino Pérez

La creación de la Superliga que propuso hace años Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, todavía trae cola. Fueron varios los clubes que estaban inmersos en dicho proyecto, aunque algunos se bajaron del barco tras las amenazas recibidas por parte de organismos internacionales o sus propias federaciones. El dinero ofrecido sólo por participar era un argumento al que agarrarse para apoyarlo, pero obligaba a la UEFA a mover ficha. Básicamente porque iba en contra de sus intereses al no ser ellos los organizadores y quedarse sin la habitual gran parte del pastel.

Los pasos a seguir fueron criticar abiertamente la Superliga, acusarla de ir en contra de los aficionados y crear tanto la Conference League como el Mundial de Clubes con la intención de ganar y repartir más dinero entre clubes para procurar acallar la idea del nuevo torneo. Para hacer más presión, la UEFA usó a las Federaciones como amenaza, metiendo el miedo en el cuerpo con una posible expulsión de los participantes. Y eso que realmente no les afectaba en nada a las ligas... aunque sí a la Champions. De hecho, si dejaran de participar en los torneos europeos, los clubes de media tabla tendrían más oportunidades de participar tanto en Champions como en Europa League. Nunca se llegó a explicar bien el proyecto y estas fueron las consecuencias en su momento.

El presidente del Barça, Joan Laporta, del PSG, Nasser Al Khelaifi y el máximo dirigente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en el palco del estadio Lluis Companys antes de empezar el partido de la fase de clasificación de la liga de campeones entre el FC Barcelona y el PSG en Montjüic. / JORDI COTRINA

Por si no fuera suficiente, cada cierto tiempo se mandan mensajes públicos por parte de las autoridades del fútbol, especialmente por parte de la parte interesada que supone la UEFA. El esloveno Aleksander Ceferin, presidente del mencionado organismo, aseguró este miércoles que el máximo organismo del fútbol europeo nunca organizará una "competición para 12 clubes" porque el fútbol tiene que ser "inclusivo" para que todos los equipos tengan la "oportunidad de ganar las mejores competiciones".

"Hemos superado crisis sin precedentes, desafiando las tradiciones y haciéndonos más fuertes que nunca. Hemos superado guerras, epidemias y trastornos económicos, pero el fútbol europeo ha salido fortalecido y se asemeja al espíritu de los gladiadores", declaró en la reunión de la recientemente renombrada EFC -European Football Clubs- (antigua ECA). "Demostramos ese coraje cuando decidimos reformar las competiciones de clubes, algo que se ha visto recompensado porque ha generado valor dentro y fuera del campo", añadió.

Ceferin considera la Superliga es exclusivo que no une

El presidente de la UEFA cargó contra el proyecto de Superliga: "Europa establece los estándares en lo que respecta al fútbol mundial y desde fuera ha habido intentos de reformar nuestro deporte, pero nunca organizaremos una competición para 12 clubes. El fútbol tiene que ser inclusivo, que todos tengan una oportunidad de ganar las mejores competiciones". "Promovemos un fútbol inclusivo que sea un ancla en los momentos difíciles que vivimos. El fútbol es un lugar al que todos pertenecemos. Ante las crisis políticas y sociales, necesitamos algo que nos una, y el fútbol tiene ese papel y debemos conservarlo", sentenció.

Ceferin 2027

Luis Rubiales junto a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA / EFE

La EFC se fundó como ECA (European Club Association) en 2008 con 137 miembros y actualmente engloba a unos 800 clubes de fútbol europeos de más de 55 países. Ceferin, por cierto, aseguró que seguirá como presidente de la UEFA hasta 2027... si no cambia de opinión.