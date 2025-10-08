Estela Carbonell debuta en la Champions

Debutar en la Champions siempre es especial. Y cuando se gana, como es el caso de Estela Carbonell con la Juventus, lo es aún más. La valenciana se marchó del Levante UD en el mercado estival en busca de nuevos retos con los que crecer como futbolista. Dicho y hecho: su destino fue la escuadra blanquinegra, con la que ha conquistado la primera edición de la Serie A Women’s Cup tras imponerse en la final a la AS Roma por 3-2. Todavía no se ha estrenado en liga, pero sí lo hizo ayer en la competición europea.

Massimiliano Canzi, técnico de la Juve, apostó por Carbonell de salida. Situada en una posición más adelantada de lo acostumbrado en el Levante, la valenciana fue una de las mejores jugadoras de la cita: incisiva por la banda izquierda, atrevida y correcta en defensa. Jugó los 90 minutos y dejó detalles de calidad, como un pase entre líneas a Vangsgaard al poco de comenzar el encuentro. Incluso estrelló un balón en la madera.

Con el 3 a la espalda

"Recibir la llamada de la Juventus me causó una gran emoción, y es cierto que hasta que no llegas aquí no te das cuenta de lo que está pasando". Esas fueron las primeras palabras de Estela Carbonell como blanquinegra. "Quiero crecer como jugadora y devolver la confianza que el club ha depositado en mí", añadió. La confianza que menciona no viene dada únicamente de la apuesta por su fichaje, sino también del dorsal que luce en su espalda: el '3' de la histórica Sara Gama, quien fue uno de los primeros fichajes de la Juventus cuando, en 2017, el club comenzó a escribir su historia en la serie A Femminile.

Estela carbonell celebra el triunfo junto a Abi Brighton y Cecilia Salvai / Juventus

Con la miel en los labios

Estela Carbonell pudo defender el escudo del Levante en Champions cuando, en la temporada 2023/24, el conjunto granota disputó la fase previa para acceder a la competición europea. Pero se quedó en un casi. Ni siquiera disputó minuto alguno en el triunfo ante el Stjarnan (4-0) y en la derrota —polémica— del Twente por 2-3. La apuesta de Sánchez Vera en los dos partidos fue Paula Tomás.