El Espanyol tiene nuevo dueño: ¿Cuánto cuesta el club?

Mao Ye, CEO hasta ahora del Espanyol y Alan Pace, han firmado este miércoles la venta del club catalán. La compra fue anunciada el pasado 14 de julio, pero no ha sido hasta ahora que se ha concretado definitivamente. La llegada de los nuevos inversores se produce, pues, sólo dos semanas antes de que se celebre el 125 aniversario del histórico club.

La llegada de Velocity Sports Limited no es una sorpresa, ni mucho menos. Ambas partes llevaban meses trabajando en la transacción y finalmente se hará en dos pasos. En un primer momento, el comprador abonará 130 millones por gran parte de las acciones, pero los hasta ahora dueños, mantendrán en su poder un 16,45% de la propiedad. Esta participación podrá ser adquirida en un futuro próximo.

Como ocurre en ocasiones, la llegada de un nuevo inversor llena de ilusión a gran parte de la afición. Se mueve mucho dinero y se realizan ciertas promesas deportivas y económicas. El problema es que, tras una década como dueños del club, Chen Yansheng y su Rastar Group no han sabido gestionar la entidad en la distancia. Y es que rara vez se tomaban las decisiones desde Cataluña. Esto generó una evidente sensación de abandono que no se solucionó con una participación europea... y dos ascensos. Es una sensación compartida en gran parte por otros clubes como el Valencia CF, aunque en este caso por fin se incorporó a un CEO como Ron Gourlaypara paliar la distancia física y emocional con Meriton, propiedad del club.

El Espanyol compartirá dueño con el Burnley

Hay que recordar que Velocity Sports Limited también es dueña del Burnley inglés, por lo que parece un paso más en la hoja de ruta de la construcción de un imperio de multiclubes.