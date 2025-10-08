El exvalencianista Javi Gracia, a un paso de regresar

Javi Gracia es un exfutbolista y entrenador al que no le cuesta nada hacer las maletas y cambiar el rumbo de su vida. El navarro es un tipo serio y disciplinado al que le gusta ir de cara antes que hacer amigos y eso, en ocasiones, le ha salido caro. Inició su carrera como técnico en la cantera del Villarreal CF, club en el que jugó algunos años afinales de los 90' e inicio de siglo. Allí dejó buenas impresiones tanto en Segunda con el ascenso como, sobre todo, en Primera. Aunque su carrera como técnico le ha llevado por varios países y un curioso cúmulo de mala suerte a la hora de elegir destinos (el peor lugar en el peor momento), tiene una digna carrera. No en vano puede contar en su CV a clubes como el Valencia CF. Ahora, uno de sus ex podría pedirle una reconciliación a la desesperada.

El Watford marcha en la zona media de la Championship inglesa, cuando ellos aspiraban a liderarla en busca del ascenso a la Premier. Pues no. Los 'Hornets', que han tenido 16 entrenadores en la última década, han decidido en apenas unas horas despedir a Pezzolano pese a haber conseguido siete de los últimos nueve puntos en el Championship (Segunda división inglesa) y ser el tercer mejor equipo de la categoría en casa, pero fuera de casa el equipo hasta ahora del uruguayo es una calamidad. Entre las opciones principales se encuentra Javi Gracia.

Paulo Pezzolano, exentrenador del Real Valladolid. / Real Valladolid

Gracia los salvó en dos temporadas consecutivas y los llevó a la final de la FA Cup por segunda vez en su historia y primera en 35 años, cayendo goleado por el Manchester City de Pep Guardiola. Tras un mal inicio de la temporada 2019-2020, el técnico español fue despedido en contra de la opinión de la afición, que luego vio cómo el equipo aceleraba su descenso.

Sus primeros pasos tras el Villarreal CF

Como entrenador, salió del fútbol base de los castellonenses para cuajar buenas temporadas con Pontevedra y Cádiz, antes de hacerse cargo del filial una temporada, manteniendo al equipo en Segunda a pesar de un mal final de temporada. Dicho buen trabajo le abrió las puertas de todo un histórico como el Olympiakos, a quiénes entrenó en cuatro partidos de Europa League (3 victorias y un empate), pero la UEFA expulsó al club por supuestos amaños de partidos en el pasado. El técnico se marchó automáticamente al débil Kerkyra heleno y logró un gran hito con el equipo que actualmente milita en la tercera categoría del país. Logró alcanzar los octavos de final de la Copa de Grecia, algo impensable en ese momento. Una buena temporada con el Almería le sirvió para que Osasuna apostara por él para el banquillo, pero le tocó lidiar con la mayor crisis deportiva e institucional de la entidad rojilla, disponiendo de muy pocos jugadores efectivos tras la destitución previa de Mendilibar y sin poder ser partícipe de la planificación de la plantilla en pretemporada. Se notó y al término del campeonato fichó por el Málaga.

Javi Gracia - VCF / VCF

Entrenó en varios clubes y fue traicionado por Meriton

Supo lidiar con una directiva peculiar como es la del club andaluz, permaneciendo dos temporadas con ellos antes de marcharse al Rubin Kazan. Buena imagen, año sabático y llegó la oportunidad de marcharse a Inglaterra con el Watford. Allí fue un técnico destacado la temporada y media que permaneció. El vestuario y la grada estaban con él.

Meses después de salir del equipo inglés, Miguel Ángel Corona lo reclutó para el Valencia CF. Se le prometieron una serie de fichajes e incluso le aseguraron que Capoue (jugador al que tenía en el Watford) llegaría a Mestalla con él. Meriton incumplió su palabra y no llegó ningún jugador ese verano en el que se marcharon varias piezas importantes. Y no sólo eso, sino que además vendieron a Kondogbia al Atlético de Madrid con la temporada ya empezada sin traer recambio alguno. Su relación con la directiva se tensó al extremo, pero fue a peor cuando en invierno trajeron tres refuerzos de muy bajo nivel y baja forma en contra de la opinión del propio técnico. El equipo estaba virtualmente salvado, pero la relación estaba tan rota que Meriton decidió despedirle unas semanas antes de terminar el curso.

Catar e Inglaterra, sus últimos destinos

Con buen cartel internacional, Al-Sadd y luego Leeds fueron sus siguientes destinos. Sin equipo, espera un nuevo proyecto que podría llegar ahora de la mano de un ex en verdadera crisis: el Watford.