Laporte sustituye a un Huijsen con "fatiga muscular" y el Real Madrid se queda sin jugadores en la selección

El defensa del Real Madrid Dean Huijsen ha abandonado la concentración de la selección española y su lugar será ocupado por Aymeric Laporte, que regresa a una lista de la selección tras su fichaje por el Athletic. La marcha del zaguero blanco deja al Real Madrid sin jugadores en la selección, ya que Dani Carvajal, el otro jugador del madridista que acude con frecuencia, también es baja en esta convocatoria por una lesión.

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho pública esta decisión con el siguiente comunicado: "Dean Huijsen causa baja por lesión en la concentración de la Selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid.

El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a su desconvocatoria deseándole una pronta recuperación.

En lugar de Dean Huijsen se incorporará a la concentración el jugador del Athletic Club Aymeric Laporte".

Sin madridistas

La ausencia de jugadores del Real Madrid en la selección han sido más habituales en los últimos tiempos, en los que el once blanco ha estado copado por jugadores extranjeros. Así el 9 de septiembre de 2015 Vicente Del Bosque, entonces seleccionador y anteriormente técnico blanco, hizo historia con España al igualar un récord que conservaba Javier Clemente: alinear un once sin jugadores del Real Madrid. Hacía 21 años y 204 partidos oficiales que España no presentaba un equipo titular sin madridistas.

Hubo que esperar 41 partidos oficiales para que se repitiese la ausencia de madridistas. Fue el 28 de marzo de 2021 y Sergio Ramos, único madridista convocado, no disputó un solo minuto con la selección en el Dinamo Arena de Tiflis ante Georgia. Y en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa de 2021 no apareció ningún jugador del Real Madrid. Ni Sergio Ramos, ni Nacho, ni Asensio ni Carvajal, que eran los tres susceptibles de ser convocados, estuvieron en la lista de 24 y España se quedaba sin futbolistas merengues para un gran torneo por primera vez desde 1934.