Pablo Santiago: Vamos a Ipurúa a imponer nuestro fútbol

El CD Castellón se enfrentará ante el SD Eibar el domingo 12 de octubre a las 16:15. El conjunto albinegro llega con muy buenas sensaciones para el encuentro ante los armeros con 9 de 9 puntos obtenidos en las pasadas 3 jornadas y una imbatibilidad trabajada tras la llegada del exvalencianista Pablo Hernández al banquillo del 1er equipo. Sin embargo, este encuentro se podría complicar ya que el SD Eibar es un auténtico fortín en el Municipal de Ipurúa: 10 de los 11 puntos obtenidos son jugando como locales. Hoy el club albinegro ha dado una rueda de prensa de la mano del reciente fichaje 'orellut', Pablo Santiago, en la que ha respondido varias cuestiones respecto al encuentro y a la buena sensación del equipo.

La dificultad de Ipurúa

"Ipurúa es un fortín para ellos y va a ser muy difícil. Sabemos que son un equipo con garra y muy trabajado. Tenemos que ir allí a imponer nuestro fútbol, a ser valientes, atrevidos y como siempre vamos a ir a por los tres puntos."

La imbatibilidad y el cambio del equipo

"El equipo ha tenido la misma mentalidad de querer ir a ganar todos los partidos. Creo que minimizando errores y corrigiendo pequeñas cosas creo que hemos conseguido ser un equipo más ordenado y ese orden nos ha dado las tres victorias"

Adaptación al equipo

"Las sensaciones son buenas, estoy intentando adaptarme lo más rápido posible. Estoy participando tanto dentro como fuera. Antes jugaba más por fuera pero creo que por dentro también puedo aportar"

Volver a Éibar

"Es un partido muy especial. Estarán mi familia y amigos. Tengo ganas de ir allí"

La elección del CD Castellón

Lo que me convenció fue la ambición del proyecto, esa ambición de querer llevar el equipo a lo más alto. Yo también quiero llegar a lo más alto, tanto individual como colectivamente.