Saliba quiere la revancha contra España

El central del Arsenal habló para los medios de comunicación en la previa del partido entre Francia y Azerbaiyán. Mostró máximo respeto por el rival al que se enfrentará el viernes, “No hay partidos fáciles para la selección. Dependerá de nosotros ponérselo fácil. Queremos vencer a todos los equipos para clasificarnos al Mundial lo antes posible”. Francia está bien situada para lograr una pronta clasificación al Mundial de 2026. El pasado parón de selecciones consiguió dos victorias en dos partidos, 0-2 ante Ucrania y 2-1 ante Islandia, aunque Saliba no estuvo presente por lesión.

Revancha contra España y Argentina

Al ser preguntado por los rivales más complicados de cara a la cita mundialista, el francés no se muestra intimidado por las grandes selecciones. “El Mundial es dentro de ocho meses. España y Argentina han ganado las dos últimas grandes competiciones, es cierto. Pero no nos asustan. Espero que clasifiquemos y nos tomemos la revancha en el Mundial”, afirmó Saliba. Después matizó para quitarle peso a la importancia que le dan los jugadores franceses a la venganza, "No vamos al Mundial a vengarnos. Solo queremos ganar. Pero si nos enfrentamos a ellos, sí, estaremos deseando vengarnos”.

España celebrando el pase a la final de la Eurocopa 2024 ante Francia / EFE

Continuidad en el Arsenal

Por último, confirmó su deseo de seguir en el Arsenal y la confianza que tiene en el proyecto liderado por Mikel Arteta: "Quiero seguir en el Arsenal porque me siento como en casa. Lo que me falta son los títulos, pero llegarán muy pronto. Quería establecerme a largo plazo”.