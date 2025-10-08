Plaga de lesiones en la selección española

Las lesiones siempre han estado presentes en el fútbol, pero en los últimos años han aumentado considerablemente. La carga de partidos provoca que cada vez más jugadores se pierdan encuentros con sus clubes y selección. España se mide a Georgia y Bulgaria en los clasificatorios al Mundial 2026 y son ocho, los futbolistas habituales con De la Fuente que se han caído de la convocatoria por molestias.

La selección española en la Liga de Naciones / EFE

Lesionados

El último en caerse de la lista ha sido Dean Huijsen. El defensa del Real Madrid llegó el lunes a Las Rozas con fatiga muscular y tras pruebas realizadas por la selección se ha decidido que abandone la concentración. Le ha sustituido Aymeric Laporte, central del Athletic Club. Rodri y Lamine son los otros dos jugadores que fueron convocados por Luis de la Fuente y tuvieron que ser sustituidos por lesión. El jugador del FC Barcelona arrastrando molestias en el pubis, mientras que el mediocentro del Manchester City cayó lesionado del en su último encuentro contra el Brentford.

A estos tres se suman varios futbolistas que ya estaban lesionados en el momento que se publicaron los elegidos por el seleccionador. Carvajal fue sustituido durante el derbi por una lesión en el sóleo de su pierna derecha, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta finales de mes. Nico Williams, según informa el propio Athletic Club en su comunicado oficial, sufre una "lesión muscular moderada" en el aductor de su pierna izquierda. Ya está entrenando con sus compañeros y se espera que este de vuelta para después del parón.

Fermín ha sido baja por molestias musculares, aunque se espera que llegue para el partido del FC Barcelona ante el Girona. Su compañero de equipo Gavi vive una situación completamente diferente. El de Los Palacios sufrió una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha y su tiempo de baja será de entorno cuatro a cinco meses. Fabián Ruiz es el único de los ausentes que no está lesionado, pero Luis de la Fuente ha decidido dar descanso al centrocampista del Paris Saint-Germain debido a los problemas físicos que ha sufrido recientemente.