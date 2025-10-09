Barça Vision, ¿un timo?

Barça Vision o Bridgeburg, como se quiera llamar a la sociedad, sigue generando problemas al FC Barcelona desde 2022. Fue entonces cuando la junta directiva decidió crear esta sociedad e incluir en ella una parte de su negocio digital, todo lo relacionado con el metaverso, tokens y NFT'S. Le dio un valor de 408 millones de euros y vendió el 49% de la sociedad a socios.com y Orpheus Media, propiedad esta última de Jaume Roures. Cada empresa debía pagar 100 millones de euros.

"LaLiga nos ponía muchas trabas con el fair play para poder inscribir jugadores y tuvimos que crear esta palanca", admite alguien conocedor de lo que pasó en aquel 2022. De hecho, gracias a Barça Vision pudo inscribirse a Jules Koundé y evitar que el francés, que acababa de ser comprado al Sevilla por 50 millones de euros, se fuese gratis.

Tras aquella buena noticia y el impacto inicial favorable al club, todo ha ido a peor. En aquel 2022, el Barça ingresó diez millones de euros de cada uno de sus socios y se estableció un calendario de pagos que no se cumplió y que hizo que en 2023 se buscasen nuevos socios. Llegaron Vestigia, a través de Nipa, y Libero. Los primeros abonaron 20 millones de euros y Libero debía pagar 40 que nunca ingresó. El pasado verano apareció un nuevo socio, Aramark, que se hizo con parte del impago de Libero, 25 millones de euros, mientras el club recompraba la parte que tenía Orpheus Media para pasar a tener el 53% de la sociedad. Aquel mismo verano, el auditor de las cuentas del club, Grant Thortorn, instó a la junta a provisionar 141 millones de euros de las cantidades no cobradas y las que faltaban por cobrar, provocando que el ejercicio económico 2023-24 se cerrase con unas pérdidas de 91 millones de euros y valorando la parte de la sociedad que no era del Barça solo en 55 millones de euros. El auditor también incluyó una salvedad, pues consideraba que se debía devaluar también la parte propiedad del Barça, algo con lo que la junta directiva no estuvo de acuerdo.

El defensa del FC Barcelona Jules Koundé celebra el gol marcado ante la Real Sociedad durante el encuentro correspondiente a la séptima jornada de Liga EA Sports que FC Barcelona y Real Sociedad disputan este domingo. EFE/Quique García / Quique García / EFE

Fue entonces cuando desde el FC Barcelona se explicó que durante la temporada se buscarían nuevos socios inversores, circunstancia que no ha sucedido. Con el curso 2024-25 finalizado, el área económica del club tomó la decisión, junto al nuevo auditor, Crowe, de dar una valoración exacta a la sociedad. Con el asesoramiento de un tercero, Ernst & Young (EY), Barça Vision ha quedado valorada en 178 millones de euros, debiéndose apuntar el Barça 65 millones de euros de pérdidas extraordinarias en el último ejercicio económico. Además, debido al deterioro de Bridgeburg, el auditor ha hecho que se corrigiese el cierre del ejercicio económico de la pasada temporada, aumentando en 90 millones las pérdidas.

La fotografía actual

El escenario actual de Barça Vision es el siguiente. La sociedad tiene un valor de 178 millones de euros. El Barça posee el 53% de la misma y los tres socios actuales son Vestigia, Aramark y socios.com. La sociedad, en febrero, fue absorbida por Barça Produccions. Esta absorción ha provocado también 12 millones de pérdidas extraordinarias en el ejercicio contable 2024-25. A los tres socios, también se les ha ofrecido parte de los diferentes activos que integran Barça Produccions (Barça Studios, Barça Games y los eSports).

La intención del club es la de buscar nuevos compañeros de viaje, pero sin prisa y sin una necesidad económica después de haber deteriorado ya la sociedad. "La intención es hacer un plan de negocio y buscar un partner de primer nivel, no a cualquier inversor. De hecho, podríamos encontrar un socio que nos ayude, pero sin adquirir acciones", explican desde el Barça. De llegar un nuevo inversor, la cantidad ingresada pasaría a ser beneficio para el club.

El plan de negocio se está llevando a cabo desde el departamento de Identity que dirige Paloma Mikadze.