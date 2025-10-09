El único equipo que ha ganado todo esta temporada

Al comienzo de la temporada eran varios los equipos que parecían invencibles, pero conforme han pasado las jornadas han ido teniendo sus baches, todos menos uno. El Bayern de Munich es el único equipo de las grandes ligas europeas que lleva un 100% de victorias.

La victoria del Bayern ante el Chelsea en Champions League / EFE

Resultados

Ya son 10 los encuentros disputados por el conjunto de Vincent Company esta temporada, seis en Bundesliga, dos en la Champions League, uno de Supercopa y uno de Copa. No solo han ganado todos los partidos, sino que lo han logrado de forma holgada, 38 goles a favor y 8 en contra. Los únicos dos equipos que le han puesto la tarea complicada al conjunto alemán han sido el Stuttgart en la final de la Supercopa de Alemania (2-1) y el Wehen Wiesbaden de tercera división en copa (3-2).

¿Por qué del éxito?

El Bayern realizó tres incorporaciones en el mercado, sumado a la plantilla que ya tenía, ha conseguido formar uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor. Luis Díaz está siendo clave en la revolución de la delantera bávara. El colombiano llegó por 70 millones de euros, "sobrepagado" según algunos, pero sus seis goles y cuatro asistencias han liberado de dudas a los que desconfiaban. Tah y Jackson han sido los otros dos jugadores en llegar esta temporada, el alemán ya se ha asentado en la zaga y el ex del Chelsea se ha convertido en el sustituto perfecto de Harry Kane.

Aunque las incorporaciones han sido importantes, no se pueden entender estos resultados sin la estrella del equipo, Kane. El delantero inglés está haciendo números que superan los mejores registros de Messi y Cristiano. Ha estado involucrado en todos los partidos que ha disputado su equipo, logrando marcar 18 goles y repartir 3 asistencias. El juego, los resultados y la confianza de Bayern, lo situan como máximo candidato a ganar todos los titulos.

