España ya conoce su rival para los cuartos del Mundial sub-20

El camino de España en el Mundial sub-20 no está siendo sencillo. El combinado nacional fue ubicado en el 'grupo de la muerte' y, aunque terminó avanzando a la fase eliminatoria, sus rivales no se lo pusieron fácil. El torneo comenzó con el amargo debut frente a Marruecos, partido que terminó con un 2-0 a favor para la selección africana, que a la postre clasificaría como primera de grupo. El segundo encuentro de España se saldó con un empate ante México. Una selección 'azteca' que podría volver a verse las caras con los españoles en unas hipotéticas semifinales.

Con solo un punto en el zurrón tras las dos primeras jornadas, Brasil y España se jugaban el pase en el tercer partido. El combinado 'carioca', vencedor del Sudamericano sub-20 en febrero de este año, perdió 0-1 ante España, la cual certificó su clasificación como mejor tercera. En octavos de final, el rival de España fue la selección ucraniana, que llegaba invicta y como primera de grupo, sumando dos victorias y un empate. El rendimiento del conjunto español ha ido de menos a más y en la primera eliminatoria ha comenzado a mostrar cuál puede ser su nivel real. Los de Paco Gallardo asfixiaron a Ucrania y vencieron 0-1, dejando grandes sensaciones pese al marcador ajustado.

Colombia será el rival

A tan solo tres partidos de alzar un título, el rival de 'La Roja' será Colombia, que eliminó a Sudáfrica por tres tantos a uno en los octavos de final. Por ahora, la selección 'cafetera' sigue invicta en el torneo y, aunque clasificó como primera de grupo, las sensaciones no fueron demasiado positivas. Durante la fase de grupos, el combinado sudamericano cosechó una victoria y dos empates, pero unos registros goleadores pobres (dos goles a favor). Sin embargo, todo cambió tras el encuentro contra Sudáfrica.

Néiser Villarreal (izquierda) celebra un gol frente a Sudáfrica / @FCFSeleccionCol / X

Néiser Villarreal, la gran amenaza

El máximo goleador del pasado Sudamericano sub-20 (8 goles), Néiser Villarreal 'Ney', todavía no había anotado en el Mundial, pero, con el doblete que firmó ante el conjunto sudafricano, Colombia ha recuperado a su 'crack' para lo que resta de campeonato. Pese a todo, España parte como favorita para la eliminatoria y, en unas hipotéticas semifinales se mediría al ganador del cruce entre México y Argentina.