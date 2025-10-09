Claudio Giráldez renovará su contrato con el Celta

Claudio Giráldez firmó el contrato que le mantiene actualmente ligado al RC Celta de Vigo en octubre de 2024. Dicho acuerdo establecía que el entrenador de Pontevedra tendría un contrato en vigor con el conjunto gallego hasta junio de 2027. Ahora, según ha confirmado As, Giráldez ha firmado una revisión del contrato, dando continuidad al proyecto del de Porriño, basado en la confianza en los jugadores jóvenes procedentes del Celta Fortuna, donde coincidieron con Giráldez.

Mayor blindaje para Giráldez

Ambas partes se han comprometido a no prolongar la fecha de expiración del contrato, que seguirá siendo junio de 2027. No obstante, tras la revisión, se establecerá un endurecimiento de la penalización si alguna de las dos partes decide romper el acuerdo antes de la fecha de caducidad. Además, también implica una mejora en las condiciones salariales del técnico 'celeste' y de su cuerpo técnico, el cual sucedió a Rafa Benítez en marzo de 2024.

En septiembre, durante el último parón de selecciones, se originó el rumor de una posible salida de Giráldez rumbo a otra liga, concretamente a Alemania. El Bayer Leverkusen puso su mirada en el gallego para mantener la 'receta española' en el banquillo, la cual ya funcionó sobradamente bien con la figura de Xabi Alonso, pero fue el propio Giráldez el que desveló que las negociaciones con el Celta para la renovación llevaban en marcha desde mayo. "Estoy donde quiero estar", sentenció el técnico.

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, observa al 'staff' del Real Madrid en el partido de la primera vuelta en Balaídos. / ALBA VILLAR | FDV

Confianza pese al mal inicio

De esta forma, los aficionados vigueses pueden respirar aliviados, pues uno de los grandes artífices del regreso a Europa nueve temporadas después seguirá en el cargo durante esta y la próxima temporada. Sin embargo, el curso no ha comenzado como se esperaba en Balaídos, ya que, después de ocho jornadas, el conjunto gallego aún no conoce la victoria en LaLiga. Pese al complicado inicio, la directiva muestra la confianza en el entrenador con este gesto y, si nada se tuerce, club y entrenador seguirán unidos, como mínimo, hasta 2027.