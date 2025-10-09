Infantino contempla cambiar la fecha de los Mundiales
El presidente de la FIFA anuncia que quizás tengan que cambiar el calendario mundialista a invierno
Gianni Infantino ha declarado, en la Asamblea de la European Football Clubs, la idea de cambiar la fecha en la que se juegan los mundiales: "Parece bastante obvio para el Mundial, pero no se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario". Esta modificación no sería nada nuevo para el mundo del fútbol, el Mundial de 2022 ya se disputó en noviembre y diciembre debido a las altas temperaturas de Qatar en verano.
El problema de jugar en verano
La idea surge a partir de la duda en la fecha que ocupara el Mundial 2034 en el calendario. Arabia Saudita será la sede de la competición y tal como ha dicho Infantino, "No se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario".
Aunque, el problema no sólo es para ese Mundial, "Lo estamos discutiendo, pero no solo para ese Mundial, la reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto. Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión. Solo tenemos que tener la mente abierta", ha continuado el presidente de la FIFA.
Mundial en 2035
Todavía no es oficial la fecha del Mundial de Arabia Saudita, aunque todo parece indicar que será como el de Qatar, en invierno. Según The Athletic, podría disputarse en enero de 2035 con el objetivo de evitar los meses de Ramadán, que cae en noviembre y diciembre.
