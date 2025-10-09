El Levante manda a Paunovic al paro: cesado por el Oviedo

El Real Oviedo empezó LaLiga como era de esperar en un equipo recién ascendido, con una posición baja en la tabla. Da igual que tuvieran buenas sensaciones en derrotas ante Real Madrid o, sobre todo, FC Barcelona. También se impusieron ante la Real Sociedad y, con mucha fortuna, frente al Valencia CF en Mestalla. Todo parecía cambiar para los asturianos tras ese triunfo que favorecía un salto en la tabla... hasta que llegó el Levante UD.

El cuadro de Calero se llevó la victoria del Tartiere (0-2) justo antes del parón de selecciones y eso puso en alerta a una directiva que no se distingue por la paciencia. Los azulones se encuentran fuera de los puestos de descenso, pero el miedo está más instalado en el palco que en la grada. Y lo que parecía que sería la última oportunidad de Paunovic en el próximo partido como local ante el Espanyol se ha traducido en un cese relativamente sorprendente.

Comunicado sobre el despido de Paunovic

El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Veljko Paunovic como entrenador del primer equipo.

Paunovic habló sobre Corberán y el Valencia antes de visitar Mestalla / SD

El técnico azul, con contrato hasta el 30 de junio 2026, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona.

'Agradecidos' por el ascenso

El Real Oviedo quiere expresar su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo. Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales.