Luis Carrión, nuevo entrenador del Real Oviedo

El Real Oviedo ha oficializado la incorporación de Luis Carrión como entrenador del equipo hasta final de temporada. Sustituye al destituido Valjko Paunovic, entrenador que ascendió al equipo a primera, la temporada pasada. El nuevo técnico carbayón dirigirá su primera sesión de trabajo este viernes, a partir de las 10:30 horas, en las instalaciones deportivas de El Requexón.

El equipo se encuentra 17º con seis puntos, empatados con el Girona que cierra los puestos de descenso. Los números no son los esperados por el club, solo dos victorias ante Real Sociedad y Valencia CF en ocho partidos son insuficientes para mantener la categoría. El Oviedo espera con este temprano cambio revertir la situación antes de que sea tarde.

Luis Carrión, nuevo técnico del Real Oviedo / EFE

Pasado de Luis Carrión en el Real Oviedo

El técnico catalán ya dirigió al conjunto oviedista durante la temporada 2023/2024, firmando una destacada campaña en la que el equipo logró clasificarse para el playoff de ascenso y rozó la promoción a Primera División. 42 encuentros en los que logró 20 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Venció al Éibar en las semifinales de los playoff, pero no pudo superar al RCD Espanyol tras una remontada de los pericos en el partido de vuelta.