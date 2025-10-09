"Echaba a Vinicius del Real Madrid, mancha el escudo"

Vinicius es uno de los mejores delanteros del planeta. De los diez más destacados seguramente. Pero tanta calidad sin control no sirve de nada, tanto en lo puramente deportivo como en lo extradeportivo. Dejando de lado actuaciones como las de, presuntamente, mentir ante el juez en el caso de racismo en Mestalla o hacerlo deliberadamente en sus redes sociales y en el polémico documental de Netflix, es un tipo que quiere protagonismo a toda costa.

En lo deportivo perdió su oportunidad de llevarse el Balón de Oro la temporada pasada. Estuvo cerca al ser uno de los más destacados, pero fue Rodri quien terminó levantándolo. Vinicius se enfadó y con él, la directiva del Real Madrid al considerarlo un ataque al madridismo. El curso pasado fue mediocre y este ha arrancado mejor, aunque sigue a la sombra de Mbappé, como bien le dijo Koke durante el último derbi madrileño.

Desplantes a Xabi Alonso o a compañeros y, sobre todo, a jugadores y aficiones rivales, son su mayor seña de imagen pública. En el duelo ante el Villarreal dio otra muestra de su carácter al provocar la expulsión de un rival con la simulación de una agresión inexistente. El colegiado se equivocó y mostró la segunda amarilla a Mouriño, condicionando toda la segunda parte ente los amarillos.

Güiza, claro con Vinicius

El exinternacional Dani Güiza, que a sus 45 años sigue jugando en el Rayo Sanluqueño, de Preferente, pasó por el Mallorca, Getafe o Fenerbahçe, entre otros, fue el invitado de ‘El Cafelito’ de José Pedrerol, donde dejó perlas sobre diferentes temas y uno de ellos fue su ataque frontal al brasileño del Real Madrid.

“Del Real Madrid de ahora cambiaría a uno... pero no sería bonito decirlo. Yo lo echaba del Real Madrid”, empezaba diciendo sin dar el nombre del brasileño, para destacar a continuación a uno de sus compatriotas: “Sigo sin entender que Rodrygo no sea titular, es el mejor futbolista que tiene el Real Madrid... y hay gente que juega por dar problemas”.

"Está todo el día rajando"

“Me molesta que esté todo el día rajando, todo el partido rajando. Que si le hacen una falta está 'pu, pu', que si le hace otra... Chiquillo, esto es fútbol, hay contacto, y alégrate que tienes el VAR. Si te llega a tocar Pablo Alfaro en Sevilla y sin VAR… ahí ibas a hablar mucho”, sentenció.