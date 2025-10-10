Confirmado: Cambia la situación de Isco en el Betis

Ya se cumplen 2 meses y un día desde que Isco Alarcón sufrió esa dolorosa fractura del peroné en un partido de pretemporada contra el Málaga CF. Aún así, parece que el mediocentro verdiblanco se ha sobrepuesto a la situación que se le impuso en pretemporada y ya se le ha visto caminando sin muletas por el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El retorno del mago

El canterano valencianista ha sido una pieza clave prácticamente desde su llegada a las filas de Manuel Pellegrini. Para la alegría de los béticos, Isco deberá estar rehabilitando durante unas semanas más y se le espera para primeros o mediados del próximo mes de noviembre.

¿Se ha notado la ausencia?

Isco Alarcón cayó de pie en el Real Betis Balonpié. La calidad y golpeo del malagueño ha dado más de una alegría al cuadro verdiblanco y, por esto, su ausencia hizo saltar todas las alarmas. No obstante, el conjunto de Pellegrini se ha sobrepuesto, y de qué manera, de la ausencia de su estrella. 4 victorias, 3 empates y una derrota son los resultados que tienen los béticos en su recaudo en estas 8 jornadas de LaLiga EASports, unos resultados "Champions".

Momento FANTASY

La alegría se comparte (y las tristezas) en LaLiga Fantasy y Isco Alarcón es un generador de ello. El malagueño ha sido uno de los fichajes más cotizados de la pasada temporada en contexto Fantasy y su vuelta va a revolucionar el mercado. Aun con un mes para la vuelta del crack verdiblanco su compra es una apuesta segura a futuro en esta liga virtual.