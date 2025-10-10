FFCV: Suspensión de partidos en la Comunitat por la alerta naranja
Aplazados los encuentros de fútbol de este sábado 11 de octubre en las provincias de Valencia y Castellón y en la comarca de La Marina Alta
La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha informado este viernes de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para el sábado, 11 de octubre en las provincias de Valencia y Castellón, además de la comarca de La Marina Alta, con motivo de la alerta naranja decretada por AEMET para estas zonas.
Por este motivo la FFCV habilita el correo horarios@ffcv.es para comunicar cualquier incidencia al respecto. Este es el listado de encuentros aplazados mañana debido al temporal:
Consulta los encuentros:
Lliga Comunitat, Grup Nord
Silla C.F. – Manises C.F. «A»
C.F. At. Quart de les Valls «A» – C.D. Acero
Lliga Comunitat, Grup Sud
C.F.U.D. Calpe – S.C. Torrevieja C.F. «A»
V La Nostra Copa , Eliminatorias
F.B. Sagunto – Club Almenara Atlètic «A»
U.D. Alginet – Catarroja C.F.
Segona FFCV , Grup – 3″
Moncada C.F. – Godella C.F. «B»
Segona FFCV , Grup – 4″
C.D. Fuenterrobles «A» – Castellar O. C.F. Pobles del Sud «A»
Unió Benetússer-Favara C.F. «A» – C.D. Camporrobles
Sedaví C.F. «A» – C.D. Apolo «A»
2ª Regional Futsal, Grup – 1
CFS Parque Los Silos Burjassot «B» – Solymar Xirivella F.S.
Lliga de Veterans , Grup – Nord
C.F. Sporting de Manises «A» – Manises C.F. «A»
U.D. Aldaia C.F. – C.D. Monte-Sión «A»
At. Benimar Picanya C.F. «A» – Discóbolo-La Torre A.C. «A»
Xirivella C.F. «A» – U.D. Quart de Poblet «A»
Lliga de Veterans , Grup – Sud
C.F. Promeses Sueca – Penya Veterans d’Alginet «A»
Olímpic de Catarroja C.D. «A» – U.D. Canals
C.F.P. Veteranos de Almussafes «A» – Athletic Alcàsser Club de Futbol
Tercera Federación de Fútbol Femenino, Grupo VI
Villarreal C.F. «B» – C.F. La Nucía «A»
IV La Nostra Copa Valenta, Eliminatorias
C.D. Castellón «C» – Villarreal C.F. «D»
La Unión Femenina Manises F.C. «B» – Mislata C.F. «D»
Liga Nacional Juvenil, Grup – VIII
Hércules C.F. «B» – Alboraya U.D. «B»
Segona FFCV Juvenil, Grup – 5
Beniparrell C.F. «A» – F.B.C.D. Catarroja «B»
Unió Benetússer-Favara C.F. «A» – Paiporta C.F. «A»
C.D.B. Massanassa «A» – U.D. Alginet «A»
Tercera FFCV Juvenil, Grup – 3
C.E. Vila d’Onda «A» – C.F. San Pedro «D»
Tercera FFCV Juvenil, Grup – 4
Biensa C.F. «B» – C.D. Onda «B»
1ª Juvenil Futsal, Grup – 2
C.F.S. Bisontes Castellón – C.F.S. Navarti «A»
Lliga Autonòmica Cadet, Grup – Únic
C.F. La Nucía «A» – Levante U.D. «A»
Celtic Elche C.F. «A» – Racing d’Algemesí «A»
Elda Unión Cableworld C.F «A» – Torrent C.F. «A»
Primer Toque C.F. «A» – C.D. Castellón «A»
Primera Cadet, Grup – 6
F.B.U.E. Atlètic Amistat «B» – Paterna C.F. «B»
U.D. Fonteta «A» – C.D.B. Massanassa «C»
Primera Cadet Futsal, Grup – 1
C.F.S. L’Olleria La Vall d’Albaida «A» – Maristas Cullera «A»
Lliga Autonòmica Infantil, Grup – Únic
Alboraya U.D. «A» – Lacross Babel C.F. «A»
C.F. La Nucía «A» – Levante U.D. «A»
Elda Unión Cableworld C.F «A» – Torrent C.F. «A»
Hércules C.F. «A» – C.D. Castellón «A»
Lliga Preferent Infantil Futsal, Grup – 3
C.D. Paidos Dénia «A» – F.S.F. Joventut d’Elx «A»
C.F.S. L’Alfàs del Pi – F.S. Petrer «A»
Primera Infantil, Grup – 7
Almussafes C.F. «A» – Silla C.F. «A»
C.F. Promeses Sueca «A» – U.D. Balompié Alfafar «A»
Unió Benetússer-Favara C.F. «A» – C.D.B. Massanassa «B»
Segona Infantil Castelló, Grup – 4
C.D. Onda «C» – C.D. San Lorenzo de Castellón «C»
1ª Aleví Futsal, Grup – 2
Club Vila-Sport F.S. «A» – C.F.S. Navarti «A»
