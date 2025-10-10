Jordi Alba explica los motivos de su retirada del fútbol profesional

Jordi Alba, exjugador del Valencia CF entre 2007 y 2012, anunció este martes su retirada del fútbol profesional a los 36 años. Otro adiós sonado en la plantilla del Inter Miami, después de que la semana pasada fuese Sergio Busquets quien anunció que lo dejaba al final de temporada. El lateral, que el Valencia traspasó al FC Barcelona por 14 millones de euros acumulaba ya tres años en la Major League Soccer (MLS) tras convertirse, previamente, en leyenda tanto del Barça como de la selección española, con la que conquistó la Euro de 2012. La despedida de un jugador que formó una asociación tan exquisita como inédita con Leo Messi dejó helado al mundo del fútbol, ya que, cinco meses antes, renovó con el Inter Miami. Sin embargo, el lateral dio sus explicaciones en una rueda de prensa convocada este viernes.

“Sé que renové en mayo, pero el tiempo ha ido pasando y es una decisión que he ido meditando y hace tres, cuatro semanas que lo comuniqué al equipo y es una decisión en la que yo era el indicado para contar este tipo de situación y pues bueno, es una decisión meditada. Física y futbolísticamente todavía me encuentro bien, pero he valorado un poco todo y creo que es lo más honesto, lo más justo, una decisión que tomo yo y que creo que es la más correcta”, explicó Alba.

Jordi Alba colgará las botas al concluir esta temporada con el Inter Miami / UEFA

El canterano del Valencia considera que ya no está en plenas condiciones para rendir al máximo nivel. Y antes de que el fútbol le eche a un lado, prefiere apartarse él después de varias semanas meditando la decisión. “Para estar en un sitio en el que no voy a estar al 100 o no voy a dar lo que quiero dar prefiero dar un paso a un lado, creo que es el momento justo. También tengo otros proyectos en mente, echo de menos Barcelona. Yo aquí siempre he intentado darlo todo, mientras he estado aquí he dado el cien por cien y así va a ser hasta el final de temporada y así es esto. Tengo contrato, pero a mí no me sirve de nada tener que cumplirlo obligatoriamente, al final son decisiones que tomo. Me podría haber quedado hasta 2027, pero lo más justo a nivel personal es lo que siento y cuando pasan estas cosas lo mejor es dar un paso al lado”, sentenció Alba.

Despedida... sin desviar el foco

El lateral izquierdo de l'Hospitalet, transformación en defensa que vivió en el Valencia de Unai Emery tras un año cedido al Nàstic de Tarragona como extremo, ya lo comunicó en su vídeo de despedida en redes sociales: "Esta ha sido una decisión meditada desde hace tiempo. Siento que es el momento adecuado para comenzar una nueva etapa a nivel personal y disfrutar plenamente con mi familia, tras tantos años de exigencia en el fútbol profesional. Me siento muy feliz con este tiempo vivido en Inter Miami, y estoy muy agradecido por el apoyo de la afición y por haber podido participar en los éxitos que hemos conseguido como equipo, participando en momentos especiales en el crecimiento del club. Ahora mi objetivo es terminar la temporada de la mejor manera posible, dando el máximo en los playoffs", explicó el catalán en un comunicado a través de sus diferentes perfiles en redes sociales.