Anna Álvarez, la representante granota en el Mundial sub-17

El Levante UD tendrá representación granota en el Mundial sub-17. Anna Álvarez ha recibido la llamada de Milagros Martínez y es una de las 21 jugadoras que defenderán la camiseta de la selección española en la cita mundialista, que se disputará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre.

Será el 19 de octubre cuando la Rojita, encuadrada en el Grupo E, debute ante Colombia (21:00 horas), continuará frente a la República de Corea el miércoles 22 (15:00 horas) y tres días después, el sábado 25, pondrá punto y final a la fase de grupos ante Costa de Marfil (15:00).

“Primero de todo el objetivo es disfrutar, pasarlo bien, hacer lo que nos gusta y por supuesto mirar lo más lejos posible. Y si nos podemos volver con la copa, nos volveremos con la copa”, aseguró para los micrófonos del club. Su presencia en el mundial podría convertirse en una baja sensible para el Levante, sobre todo tras la lesión de Andrea Tarazona, que deja a Laura Coronado como única guardameta del primer equipo.

El camino hasta el Mundial

“Anteriormente también he jugado con la selección, este año disputé el Europeo”, añadió. En la competición continental, disputada en las Islas Feroe en el pasado mes de mayo, Anna Álvarez fue la portera titular. Por primera vez desde 2011/12, España se quedó fuera de las semifinales tras empatar 1-1 ante a Francia, vencer 3-1 a Polonia y caer 2-1 frente a Italia. La Rojita se jugaba el billete mundialista en el siguiente partido ante Austria. Y no falló. Dominio absoluto que se materializó en un contundente 6-1 para las españolas.

Anna Álvarez en el partido frente a Francia / Levante UD

Granota desde los nueve años

Anna Álvarez recaló en la entidad granota con nueve años, casi media vida defendiendo los colores azulgrana. Ha pasado por las diferentes categorías de la cantera levantinista hasta ser clave en el filial y entrar en dinámica del primer equipo. Con contrato hasta 2027, todavía no ha tenido la oportunidad de debutar con las mayores, pero quizás sea esta la temporada de su estreno. El contexto invita a ello: la desbandada de jugadoras en el mercado estival ha obligado a la cantera a dar un paso al frente. Aunque en la portería no es habitual hacer muchas rotaciones, podría sumarse al club de las debutantes junto a Daniela Luque y 'Gonzi'.