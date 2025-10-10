El 'Matador' da fuerza a España
Ilia Topuria acudió al entrenamiento previo al partido contra Georgia para darle ánimos al combinado dirigido por Luis de la Fuente
EFE
Ilia Topuria, vigente campeón del mundo de peso ligero de la UFC, visitó este viernes a la selección española en la concentración de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y les deseó suerte para los dos próximos partidos contra Georgia y Bulgaria, de clasificación para el Mundial 2026.
«Con fe y determinación todo puede conseguirse. Os deseo mucha suerte para estos dos partidos porque vuestra suerte es la de todos», dijo Topuria a los jugadores que dirige Luis de la Fuente, que le regalaron a su vez una camiseta personalizada y firmada por todos los internacionales.
Partido frente a Georgia
Antes de su encuentro con los internacionales, el luchador hispano-georgiano, conocido como «El Matador», fue recibido por el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.
