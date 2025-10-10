El 'Matador' da fuerza a España

Ilia Topuria, vigente campeón del mundo de peso ligero de la UFC, visitó este viernes a la selección española en la concentración de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y les deseó suerte para los dos próximos partidos contra Georgia y Bulgaria, de clasificación para el Mundial 2026.

«Con fe y determinación todo puede conseguirse. Os deseo mucha suerte para estos dos partidos porque vuestra suerte es la de todos», dijo Topuria a los jugadores que dirige Luis de la Fuente, que le regalaron a su vez una camiseta personalizada y firmada por todos los internacionales.

Partido frente a Georgia

Antes de su encuentro con los internacionales, el luchador hispano-georgiano, conocido como «El Matador», fue recibido por el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.