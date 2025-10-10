La Rojita, lista para la cita mundial

Quedan siete días para que comience la Copa Mundial Femenina sub-17. Dos días más para que España, de la mano de Milagros Martínez, se estrene en la cita. La Rojita parte a Marruecos con el objetivo de alzar la tercera corona mundial, después de ganar en 2018 y 2022. Con la miel en los labios se quedaron el año pasado, al perder la final en la tanda de penaltis contra la República de Corea.

Precisamente, el combinado asiático es uno de los rivales de la selección española en la fase de grupos. Encuadrada en el Grupo E, las de Mila Martínez debutarán el domingo 19 de octubre frente a Colombia (21:00), se volverán a ver las caras ante la República de Corea el miércoles 22 (15:00) y frente a Costa de Marfil cerrarán la fase de grupos el sábado 25 (15:00). Todos los partidos se disputarán en la Football Academy Mohammed VI.

Debut en el banquillo

La principal novedad en La Rojita es Mila Martínez , que asumió el cargo de entrenadora el 11 de agosto. Y su debut será en la cita mundialista, casi nada. “Estoy muy emocionada. Siempre decía que quería entrenar a una selección nacional. Y que sea la de mi país me produce todavía más felicidad”, se sinceró en una entrevista con FIFA .

La concentración arrancó el lunes en Estepona con las 21 jugadoras elegidas, una de ellas la granota Anna Álvarez. “En la preparación hemos tenido suerte, ya que teníamos concentraciones planificadas que nos han servido para ver al grupo y conocer a jugadoras de las que quizás no teníamos tanta información como de otras”, explicó.

"España es una de las favoritas y así lo tenemos que sentir nosotras. Como un privilegio y un orgullo en vez de como una presión", aseguró la seleccionadora. Uno de los alicientes que ayuda a poner ese cartel de favoritas es que cuatro jugadoras convocadas compiten en la categoría reina española: Julia Torres (Sevilla FC), Silvia Cristóbal (Real Madrid), Carla Castiñeyras (Alhama CF) y Vera Molina (Granada CF). "Hay ahora mismo jugadoras en sub-17 que en poco tiempo van a estar en Liga F, algunas de hecho ya lo están, destacando todavía más", añadió.

Mila Martinez en un entrenamiento / FIFA

Otra generación de oro

La selección española es el mejor escaparate de talento nacional. Tiene a las mejores jugadoras del mundo: Aitana Bonmatí, hat-trick de Balón de Oro; Alexia Putellas, otros dos en su haber; Vicky López, mejor jugadora del mundo menor de 21 años... Y una larga lista de nombres cuyo talento trasciende de galardones, como Salma Paralluelo, Cata Coll, Eva Navarro y Claudia Pina, que después de conseguir la copa en 2018, dieron el salto a la absoluta poco después. Vicky López, en 2022, fue la siguiente. Y veremos quién será de esta. Porque Mila Martínez tiene en sus manos otra generación de oro. "Cada vez hay más volumen de jugadoras para ver, pero eso hace que las selecciones conforme vayamos subiendo sean de mayor calidad", aseguró.

Somos de las selecciones que consiguen que sus jugadoras compitan más veces a nivel internacional en categorías inferiores antes de llegar a la absoluta y es uno de nuetsros éxitos Mila Martínez — Seleccionadora femenina sub-17

Las 21 convocadas