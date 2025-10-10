Dani Olmo, otra baja para Luis de la Fuente

Las opciones de Luis de la Fuente de cara a los partidos frente a Georgia y Bulgaria se han reducido drásticamente en comparación con el último parón de selecciones, realizado en septiembre. La selección española ha experimentado una plaga de lesiones en las últimas semanas que ha privado al técnico de Haro de contar con sus mejores y habituales futbolistas. No obstante, pese a las numerosas bajas que acumula el combinado español, 'La Roja' se presenta como favorita ante sus rivales, de una entidad mucho menor.

El siguiente en abandonar la concentración

El último en sumarse a la plaga de lesiones es Dani Olmo. El mediapunta llegó a Las Rozas con síntomas de fatiga muscular, tal y como informó el FC Barcelona, pero estaba planificado que, tras una planificación basada en la dosificación de cargas, pudiese participar en los encuentros clasificatorios al Mundial 2026. Sin embargo, según ha confirmado Luis de la Fuente, no ha podido completar el entrenamiento matutino de este viernes. Debido a esto, la RFEF ha informado que el futbolista volverá a Barcelona el sábado, cuando el resto de la expedición viaje a Elche para medirse a Georgia.

El resto de lesiones

El resto de bajas también se han confirmado durante los últimos días, algunas teniendo que ser sustituidas por otros jugadores, pues se confirmaron sus respectivas lesiones cuando ya se había publicado la lista del seleccionador riojano. Dean Huijsen, que también llegó con fatiga muscular a la concentración, se sometió a unas pruebas que certificaron la baja del central del Real Madrid. El nacido en Ámsterdam abandonó Las Rozas y fue sustituido por Aymeric Laporte. Los otros dos futbolistas que se 'cayeron' de la lista fueron Lamine Yamal y Rodri.

Aymeric Laporte celebra la consecución de la Eurocopa con la selección española. / EFE

Por otra parte, España también contaba con la lesión previa de Nico Williams, Dani Carvajal, Fermín López y Gavi, jugadores habituales que causaron baja con sus respectivos clubes. El extremo 'athleticzale' sufre una "lesión muscular moderada", aunque ya se encuentra entrenando con sus compañeros y se prevé que esté de vuelta tras el parón. Al igual que Fermín, que estaría disponible para el encuentro frente al Girona. Por su parte, Carvajal estará fuera hasta final de mes. Otra ausencia destacada ha sido la de Fabián Ruiz, pues el de Los Palacios no está lesionado. No obstante, de la Fuente ha decidido dar descanso al centrocampista tras los problemas físicos que había experimentado en las últimas semanas.