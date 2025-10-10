La Supercopa Ibérica, la propuesta que revolucionaría el fútbol español

André Villas-Boas ha comparecido en la Portugal Football Summit, la cumbre del fútbol luso. Allí, el presidente del Porto ha sorprendido al mundo del fútbol con una propuesta para crear un nuevo torneo que uniría dos países: la Supercopa Ibérica, entre clubes españoles y portugueses. Además, ha explicado que es un proyecto que lleva meses en curso y que ya ha sido presentado al máximo mandatario de la Federación de Portugal, Pedro Proença. Por su parte, también ha revelado que ya se han establecido contactos con Real Madrid, Barcelona, Atlético y otros clubes lusos, los cuales dieron su beneplácito.

El Villarreal-Barcelona podría sentar un precedente

Para describir su idea, Villas-Boas ha hecho referencia a los partidos de LaLiga y Serie A que se jugarán fuera de sus fronteras: el Villarreal - Barcelona (Miami) y el Milan - Como (Perth, Australia). “El presidente Ceferin dijo que no quería que esto sucediera. No sé si la Comisión Europea va a permitir que esto suceda o no en el futuro con más partidos. Las conversaciones para llevar el Milan-Como y el Villarreal-Barça se tomaron desde hace tiempo. Y si esto se convierte en algo común, probablemente la UEFA estaría en problemas. Seguramente se iría al Tribunal del Deporte”, ha señalado.

LaLiga anuncia con un cartel representativo su primer partido en Miami / LaLiga

Sin embargo, el mandatario portugués sostiene la idea de que se trata de un acontecimiento positivo, pues la población lusa repartida por el mundo podría asistir a los partidos. "En Portugal se ven partidos con 2.000 o 3.000 personas y cuando los tres grandes están involucrados, si pensamos en la comunidad de Portugal que está en lugares como París o Nueva York probablemente podíamos ver estadios con 30.000 o 40.000 portugueses para ir a ver un partido de la liga".

El ejemplo de las Supercopas de España e Italia

Villas-Boas cree que la exposición internacional del Villarreal, Como, Milan y Barcelona crecerá con los partidos mencionados y podrá acercarse a su comunidad extranjera. "Este tipo de partidos ya suceden con las Supercopas de España o Italia por ejemplo. La excepción fue abierta y ahora los demás quieren hacer lo mismo". Sin embargo, ha aclarado que depende de la opinión de la Comisión Europea para poder lograr cerrar el acuerdo.