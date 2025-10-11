Alacant y Elx reciben a la selección sin lluvia y alerta rebajada

La selección española ha aterrizado este sábado en el aeropuerto de Alicante y Elche sin lluvia y con la alerta climática por la dana Alice rebajada, ya que ha pasado en las últimas horas de rojo a amarillo.

Tras su aterrizaje en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, la expedición española ha partido al Hotel Portus, en la pedanía ilicitana de Torrellano, donde comerá y descansará hasta partir hacia el estadio Martínez Valero, situado a unos 7 kilómetros del estadio, que albergará este sábado el España-Georgia.

Pedri y Ferran lideran al combinado español. / SEFutbol

Durante la jornada no ha llovido en la localidad ilicitana, si bien el cielo permanece nublado, aunque con algunos claros que han permitido volver a ver el sol después de dos días.

A su llegada al hotel, decenas de aficionados han esperado a la selección, para aclamar a los jugadores y pedir autógrafos y fotos a los futbolistas.

La dana, tras descargar durante la pasada madrugada en las comarcas de la Vega Baja, al sur de la Comunitat Valenciana, se ha desplazado en las últimas horas al norte de Castellón, por lo que el partido España-Georgia se podrá disputar con total normalidad.

Hoja de ruta condicionada

La situación climática, con alerta roja en la provincia de Alicante este pasado viernes, condicionó la programación y los planes de viaje de la selección española, que tuvo que aplazar su desplazamiento a la jornada de este sábado.

El combinado de Luis de la Fuente no se pudo ejercitar en el estadio Martínez Valero, escenario del partido, ni ofrecer las tradicionales ruedas de prensa previas a los partidos en Elche, que tuvieron lugar en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas.

Como consecuencia de la dana también se suspendieron las actividades lúdicas que suelen acompañar a la selección en las sedes de sus partidos, como la Fan Zone instalada inicialmente en el centro de Elche, así como la reunión de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de este sábado.