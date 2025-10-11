El futbolista valenciano que asombra en Europa

Chema Andrés es otro de los talentos emergentes que comienzan a despuntar en la élite. Con sólo 20 años, ha ido quemando etapas en las categorías inferiores de la selección y, desde que salió del fútbol base del Levante UD para fichar por el Real Madrid, su nombre ha sonado cada vez con más fuerza.

El de Bétera fue convocado por Xabi Alonso para la disputa del Mundial de Clubes, tras el cual fue traspasado al Stuttgart. Los alemanes abonaron 3 millones para hacerse con el 50% de los derechos del pivote al que ya empiezan a comprar con todo un Balón de Oro como es Rodri.

Chema Andrés sigue los pasos de otros jugadores que, estando en el Madrid, optaron por la Bundesliga. El caso de potenciación más sonora fue Dani Carvajal, traspasado y recomprado después de una temporada en el Bayer Leverkusen que le hizo madurar. También su cuñado Joselu (Hoffenheim). Pasó por una experiencia similar Jesús Vallejo, quien militó en la 2016/2017 en el Eintracht de Frankfurt. Todos ellos regresaron al Santiago Bernabéu directa o indirectamente y con mayor o menor fortuna.

Modric, dándole el cambio a Chema Andrés / EFE

Chema Andrés, importante en el Stuttgart

El caso es que Chema Andrés va ganando peso en la entidad germana, con quienes ha participado ya en cuatro comepticiones. Debutó en la Supercopa ante el Bayern. Le dieron tres minutos, cuando el equipo perdía por 2-0 y eso es todo lo que necesitó para asistir en el 2-1 final. Ha participado también en la primera ronda de Copa, fue titular en los dos encuentros de Europa League y debutó anotando el gol de la victoria en la Bundesliga ante el M'gladbach. Tras ser suplente ante el Friburgo, demostró ser pieza fundamental en las victorias ante el St. Pauli y el Heidenheim.

¿Cómo juega Chema Andrés?

El pivote español es diestro y aprovecha sus 190 centímetros para imponerse en los duelos, además de saber proteger la pelota ante los rivales. Muestra también superioridad aérea tanto para defender como para rematar en jugadas a balón parado. Aunque tiene 20 años, ofrece un temperamento propio de futbolistas más veteranos. Sus estadísticas muestran cerca de un 90% de acierto en el pase, además de ganar dos tercios de los duelos y ofrecer una gran capacidad de robar balones al equipo contrario.

¿Cuánto costaría ficharlo?

Depende. El jugador no tiene una cláusula de salida en sí, por lo que el Stuttgart tiene la sartén por el mango ante cualquier club interesado. Ante cualquiera, salgo con el Real Madrid. Los blancos suelen guardarse un as bajo la manga cuando abren la puerta a sus mejores canteranos. En este caso, los alemanes saben que deberían abonar a los blancos la mitad de lo recibido en un hipotético traspaso. Además, el club de Florentino Pérez se aseguró una cláusula de recompra para dos años, por lo que incluso podrían ejercerla para vender a Chema Andrés.

Chema Andrés, con el Stuttgart / Stuttgart

En caso de recomprarlo en verano de 2026, deberían pagar 13 millones de euros, mientras que el curso siguiente asciende a 16. Sea como fuere, empieza a parecer una ganga el internacional sub-21. Estará por ver, a su vez, si De la Fuente lo tiene más en mente que a otros pivotes jóvenes de su generación como Marc Casadó (22 años) o Marc Bernal (18).