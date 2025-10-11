Las intensas lluvias no alteran el plan de la Selección Española

Las intensas lluvias caídas a lo largo de las últimas horas en Alicante, provocadas por la DANA Alice, no han impedido el desplazamiento de la Selección Española a Elx, donde esta noche jugará contra Georgia en el Martínez Valero.

El combinado español partió hacia tierras alicantinas alrededores de las 12:00 para concentrarse de cara a la cita ante los georgianos, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

España ya está de camino a Elx. / SEFutbol

El tiempo en Elx

De momento, el tiempo en Elx sigue registrando lluvias y un cielo encapotado, tal y como indica la AEMET en sus canales de comunicación. Es más, apunta que, durante el desarrollo del encuentro, seguirá habiendo precipitaciones dentro de una probabilidad del 75 por cien.

Entre las 12:00, hora en la que España cogió el avión para desplazarse a Elx, y las 18:00, momento en el que Luis de la Fuente dará las últimas indicaciones desde el hotel de concentración antes de partir hacia el Martínez Valero, habrá un 100 por cien de probabilidad de lluvias, aunque se espera una pequeña tregua en los instantes previos al inicio del choque.

Sin Olmo ni Laporte

Para el encuentro contra los georgianos, Luis de la Fuente no contará con Dani Olmo, quien se retiró de la expedición ayer viernes después de sufrir una lesión en el gemelo izquierdo, ni con Laporte, único descarte para la cita de esta noche ante la normativa de ‘desprenderse’ de un futbolista por cuestiones de convocatoria.