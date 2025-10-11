La confesión de un exvalencianista: "Tenía tanta ansiedad que merendaba pizza"

Los futbolistas son cada vez más dados a exponerse ante los medios de comunicación alternativos. Está claro que la repercusión de la televisión o la prensa no la tiene ni la radio. Mucho menos aparecer en redes sociales, aunque siempre se puede volver viral un vídeo, foto o comentario. El caso es que los jugadores de fútbol suelen ser de una generación en la que se lee más bien poco y la televisión se emplea para jugar a videojuegos o ver plataformas de cine.

Dado que la mayoría son de esa generación, no es sorpresa que quieran ser partícipes de ese mundo en el que prima la apariencia. Los seguidores en algunas de sus redes sociales, incluso, se pueden contar por centenares de miles o incluso millones. Además, son más dados a participar en programas de entretenimiento para dejarse entrevistar por un perfil de 'preguntador' menos periodístico (entiéndase en sentido tradicional). De ahí, que prefieran participar en un directo de Youtube o Twich o bien en un pódcast, sea más o menos conocido. Este es el reciente caso de Sergio Canales, exjugador del Valencia CF entre otros.

Segio Canales con la Selección Española / EFE

Canales tiene 34 años y ya ha vivido casi todo lo que tenía que vivir en el mundo del fútbol. Sabe, incluso, lo que es ser internacional una decena de veces. El de Santander empezó a despuntar en el equipo de su tierra e incluso en sus primeros pasos en el Real Madrid mostró un rendimiento más que interesante en pretemporada y primeros minutos oficiales, abriendo debates sobre su titularidad o suplencia.

"Merendaba pizza"

"No estaba preparado para tener paciencia, sabía que iba a sufrir y pasarlo mal y así fue. Por las tardes estaba con las luces apagadas en casa, llorando en el sofá. Lo pasé mal en el Madrid, fue muy duro", confesó en el pódcast.

"Yo les decía a mis padres que no quería estar en el Madrid, sabía que no iba a jugar. No tengo muchos recuerdos de esa época, la mayoría los he borrado de la mente porque no eran buenos. En el Madrid tenía tanta ansiedad que merendaba pizza. No era consciente de lo que hacía", explica Canales.

Canales y Mourinho, en el Real Madrid / EFE

La competencia en el equipo, con jugadores como Özil, Kaká o Di María, y la falta de continuidad bajo las órdenes de José Mourinho limitaron sus oportunidades. Su primera temporada se cerró con apenas un puñado de partidos y un gol, lo que llevó al club a cederlo al Valencia para que tuviera más minutos. Los de Mestalla pagaron 2 millones por dicha cesión y después otros 7,5 por su compra. En el club blanquinegro mostró destellos de su talento, pero dos graves lesiones de rodilla truncaron su progreso y marcaron un antes y un después en su carrera. Nunca dio lo más parecido a su máximo. Se marchó a la Real Sociedad, donde sí destacó cuatro temporadas y luego marcharse libre al Betis para triunfar cinco años hasta ser vendido al Rayados de Monterrey por 10 kilos. Automáticamente se convirtió en el mejor jugador de la liga mexicana, claro. Poco a poco se fue rodeando de otros ex de LaLiga como Sergio Ramos, Oliver Torres o Lucas Ocampos.

Rechazó a media Europa

Canales recordó que cuando era un adolescente que empezaba a llamar la atención mediática en el Racing empezó a sentir el vértigo por salir de casa. "Yo llamaba y les decía: 'Oye, que en junio acabo contrato y me puedo ir gratis. ¿No me vais a renovar?'. En enero me llegan ofertas de equipos como Manchester City, Chelsea, Madrid, Barça... Todos los equipos. Mi padre fue a hablar con Ferguson a Londres. Después de todo eso, el Racing me llama para renovar. Yo me quería quedar, pero me dicen que me querían renovar para venderme", afirma Canales en el pódcast 'We Are Brave'. Resultó muy llamativo que el club norteño tardara tanto en renovar a la mayor perla que salió de su cantera. Al final se produjo la renoventa porque el propio Canales lo permitió, 'regalando' seis millones al club de su tierra.

Canales asegura que fichó por el Real Madrid porque era el único que le ofreció quedarse un año más cedido en el Racing. En definitiva, no tenía ni prisa ni ganas de salir de casa, donde estaba cómodo. "En el año que ficho por el Madrid llegan Özil y Di María. Ese verano llega Mourinho y quiere que haga la pretemporada. Me sale muy bien y en el primer partido deja a Özil y Di María en el banquillo y me pone de titular. Aun así, yo quería volver al Racing porque quería jugar, pero mi padre me dice que me quedase. Fue todo muy rápido", dice. A toro pasado, queda claro que fracasó en el Santiago Bernabéu, rindió muy por debajo de su nivel con el Valencia CF y empezó a cuajar en Real Sociedad y Real Betis. Ahora es toda una estrella en Rayados.