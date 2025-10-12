Cristiano, el jugador con más penaltis fallados en el siglo XXI

Cristiano Ronaldo se ha ganado ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia desde los once metros, aunque eso no impide que haya fallado numerosos penaltis a lo largo de su carrera. En el partido entre Portugal e Irlanda de las Eliminatorias para la Copa del Mundo, tuvo la oportunidad de sumar otro gol más en su casillero personal, pero Caoimhín Kelleher lo evito tras un envío centrado del delantero. Rubén Neves puso el 1-0 en el descuento, por lo que Cristiano no tuvo que castigarse demasiado.

Cristiano y sus 1000 goles

Hubiera sido su gol 941, el 178 de penalti. La búsqueda de Cristiano del gol número 1000 de su carrera tendrá que esperar un poco más. El error de ayer se convierte en la 34ª vez que el portugués falla desde la pena máxima y, aunque cuenta con un impresionante 87% de efectividad, es el jugador con más penaltis errados en el siglo XXI. También es el jugador con más aciertos.

Caoimhin Kelleher para el penalti de Cristiano Ronaldo / EFE

Top 10 más penaltis fallados

Aunque sea una estadística negativa, la lista está liderada por algunos de los mejores jugadores de los últimos años. Siguiendo de cerca a Cristiano está Messi con 32 penaltis fallados y un porcentaje de acierto inferior al delantero del Al Nassr. Neymar, 22; Immobile, 19; Totti, 18; Ibrahimovic, 17; Ronaldinho, 16; Cavani, 16; Di Natale, 14 y Agüero con 14 penaltis fallados siguen a las dos máximas estrellas de este siglo.