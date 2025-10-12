El Real Zaragoza se carga a Gabi

No tiene buena pinta el Real Zaragoza. Y, además, desde hace varios años. Ya les pasó a otro históricos como Oviedo, Sporting, o Deportivo aquello de bajar y tardar más de la cuenta en regresar... o incluso no hacerlo todavía. El único de los mencionados el cuadro ovetense, de hecho. Una vez caes de la Primera División, tienes un máximo de dos temporadas para imponer una superioridad deportiva y económica antes de padecer las consecuencias del trabajo mal hecho. Y esto es lo que le pasó al Zaragoza.

El equipo descendió a Segunda División en 2013 y, tras una etapa en la máxima categoría, volvió a descender en la temporada 2019-2020. Desde entonces, ha permanecido en la Segunda División. Con un estadio y una afición dignas de la máxima categoría, están viendo cómo no sólo ni luchan por ascender, sino que van a tener que trabajar mucho para no caer a 1ª RFEF esta temporada. Ahora mismo, sin ir más lejos, marchan colistas en la Liga Hypermotion.

Con sólo 6 puntos de 27 posibles y tras caer 4-2 ante la UD Almería, la paciencia de la directiva se ha agotado. Gabi Fernández ha sido cesado de manera fulminante tras no ser capaz de reconducir al equipo. Además, tras la derrota de los zaragocistas en tierras almerienses y el triunfo de la Real Sociedad B frente al Andorra (3-0) hunde a los maños en el último puesto de la clasificación.

Gabi y Juanfran, durante su etapa en el Atlético de Madrid / Agencias / EFE

Gabi Fernández se hizo cargo la pasada temporada del equipo aragonés en sustitución de Miguel Ángel Ramírez, precisamente tras el partido de jornada 31 contra el Almería y consiguió el objetivo de alcanzar la permanencia que confirmó de manera matemática la penúltima jornada.

Sin ideas claras y con malos números

El técnico madrileño en estas nueve jornadas no ha repetido once y tras diferentes pruebas ha usado a prácticamente todos los hombres disponibles de inicio, incluido un cambio en la portería. En estos nueve partidos, los zaragocistas han sumado 6 goles, siendo en el UD Almería Stadium el primero en el que marcó más de un gol, mientras que ha encajado el doble, doce.

Ahora, el director deportivo, Txema Indias, deberá encontrar un sustituto para el madrileño y mientras tanto se hará cargo del equipo el entrenador del filial Deportivo Aragón, Emilio Larraz.

Comunicado del Real Zaragoza

De esta circunstancia, el club aragonés destaca en su comunicado que el técnico madrileño llegó a La Romareda para liderar al equipo en los once últimos partidos de la temporada pasada, demostrando "valentía y amor por los colores zaragocistas asumiendo el complejo reto de la permanencia en una situación delicada para el club".

Desde el Real Zaragoza le dan las gracias por la profesionalidad y el compromiso que ha demostrado como entrenador del club al que también perteneció en su época de jugador.

A pesar de que los resultados no han sido los esperados en este inicio de temporada, el club y el zaragocismo siempre le estarán agradecidos por acudir en una situación difícil para la entidad como la que se vivió el curso pasado.

"Gracias, Gabi. Ésta siempre será tu casa. Te deseamos lo mejor en tus futuros retos profesionales", concluye el comunicado.