Erling Haaland ha hecho historia en el fútbol de selecciones. El delantero del Manchester City, en la victoria de Noruega ante Israel por 5-0 en el partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, anotó un hat-trick que le permitió superar la cifra de 50 goles con el combinado nórdico en tan solo 46 internacionalidades.

A falta de dos partidos para poner fin a la fase de clasificación para la Copa del Mundo que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Noruega es líder del grupo I con 18 puntos. El equipo dirigido por Stale Solbakken suma un pleno de victorias que le alejan de su perseguidora, Italia, que a falta de que dispute su sexto choque suma 12 puntos.

En el buen hacer del combinado nórdico ha tenido un papel fundamental el delantero del Manchester City, Erling Haaland, que en este inicio de temporada está volviendo a ser esa referencia ofensiva que tanto su club como su selección necesitan. Así lo demostró anoche, con un hat-trick ante la Selección de Israel que permite al país nórdico soñar en volver a clasificarse para un Mundial, un torneo en el que no participan desde 1998.

Solo 5 futbolistas superan al noruego

Con el triplete que anotó Haaland anoche, el noruego alcanzó la cifra de los 50 goles con la selección de Noruega en tan solo 46 internacionalidades. Para contextualizar lo que supone esta cifra, Haaland ha superado a futbolistas como Harry Kane, que necesitó 71 partidos, Neymar (74), Mbappé (90), Lewandowski (90), Messi (107) o Cristiano Ronaldo (114).

Además, este dato lo posiciona en el sexto jugador y el primero en 53 años, que ha llegado a la cifra de 50 tantos sin llegar al medio centenar de internacionalidades. Al noruego le superan: Poul Nielsen, que necesitó 36 partidos, Gerd Muller (41), Ferenc Puskas (41) y Sandor Kocsis (42).

El hito que ha conseguido Erling ha superado al histórico Pelé, cuya tardanza en alcanzar cincuenta dianas se extendió hasta las 49 internacionalidades.