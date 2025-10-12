A Messi le dejan fuera de la selección y lo celebra goleando con Miami
El argentino por partida doble, además de Jordi Aba y Luis Suárez
EFE
Leo Messi firmó otro recital este sábado y dirigió la victoria por 4-0 del Inter Miami en casa contra el Atlanta United con un doblete y una asistencia.
Messi, que no forma parte de la lista de la selección argentina para los amistosos de esta fecha FIFA en Estados Unidos, alcanzó los 26 goles en lo que va de la MLS.
El delantero argentino ofreció una espectacular asistencia al español Jordi Alba, quien definió con una elegante vaselina en una semana muy emotiva, en la que anunció su adiós al fútbol.
El uruguayo Luis Suárez también vio puerta para el Inter Miami, que alcanzó al Cincinnati en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS.
El recital de Messi en el Chase Stadium de Fort Lauderdale se dio ante la mirada de varios compañeros del número 10 en la selección argentina, como Leandro Paredes o Nicolás Otamendi.
En la grada del Chase Stadium también estuvo Rodrigo de Paul, con camisa y gorro negro, que es compañero de Messi en el Inter Miami, pero que forma parte de la concentración argentina estos días.
Messi adelantó al Inter Miami con un disparo curvado de pierna zurda que entró por el segundo poste y que rompió la igualdad para los hombres de Javier Mascherano.
Auténtico golazo de Jordi Alba
En el 52, Messi dio un maravilloso pase de 40 metros para Jordi Alba, que controló y superó al meta con una perfecta vaselina.
Nueve minutos después, Suárez selló el 3-0 con un potente remate de pierna derecha desde el límite del área. La guinda la puso Messi con el definitivo 4-0, su vigésima sexta diana en lo que va de la MLS.
- David Villa se sincera: 'Me comí algo que no iba conmigo”
- Cuenca y Hermoso, dos centrales por los que suspiró Carlos Corberán
- Mamardashvili admite que echa de menos València
- Sin recompensa al partidazo taronja en el Palau
- Mi gol pudo salvar a Marcelino y sin él no hubiéramos llegado a ningún lado
- ¿Qué pasa con Ugrinic?
- La confesión de un exvalencianista: 'Tenía tanta ansiedad que merendaba pizza
- Estamos en situación de desventaja respecto a Valencia Basket o Real Madrid