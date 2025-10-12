Míchel y Arrasate, entre los técnicos con más derrotas en 2025

El Girona FCy el RCD Mallorca no atraviesan un buen momento deportivo. Su inicio de temporada ha decepcionado a sus aficiones, que son conscientes de que no será un año fácil. Actualmente ambos están inmersos en la zona de descenso tras ocho jornadas y, pese a que queda mucha liga por delante, las sensaciones no son positivas. La tendencia que a día de hoy pone en riesgo a ambos es una continuación del final de la campaña pasada, especialmente en el equipo catalán.

El 2025 del Girona

El Girona 2024/25 hacía frente a la que iba a ser una temporada exigente e ilusionante, ya que el equipo de Míchel participaba por primera vez en su historia en una competición europea y lo hacía precisamente en la más prestigiosa, la Champions League.

En su momento, la ilusión de los 'gironins' opacó la dificultad que suponía este reto, más grande aún tras la marcha de varios de los futbolistas que habían encomandado al equipo a conseguir este hito histórico, como Aleix García, Savinho (fin de la cesión) o Artem Dovbyk.

Míchel Sánchez y Simeone se saludan antes del partido entre el Girona y el Atlético de Madrid / Siu Wu / EFE

Finalmente, el Girona no consiguió avanzar de la primera fase (la fase de liga) de la máxima competición europea y, en LaLiga EA Sports, el conjunto albirrojo cerró la campaña en decimosexta posición, con una ventaja de cinco puntos con respecto al CD Leganés, que marcó el descenso; un hecho que demuestra que no fue una temporada fácil para el cuadro dirigido por Míchel.

Los datos de Transfermarkt recogen que al cuadro catalán no solo se le hizo cuesta arriba el final de la pasada campaña sino también el inicio de esta, en la que ocupa el decimoctavo lugar de la tabla con seis puntos en ocho partidos. Y es que el técnico del Girona es el segundo entrenador que más derrotas ha sumado este 2025, con un total de 18 en 30 partidos.

El año de Jagoba

El 2025 de Jagoba Arrasate al frente del RCD Mallorca no dista mucho del del entrenador vallecano. El ex de CA Osasuna es, tal y como muestran los datos de la página web alemana, el tercer técnico con más derrotas este año. En su caso, acumula 16 partidos perdidos de un total de 29 encuentros disputados en todas las competiciones.

Para contextualizar lo que reflejan los datos de Transfermarkt, el técnico vizcaíno suma el mismo número de derrotas en el vigente año que las que consiguió en las 38 jornadas de la temporada 2024/25.

Jagoba Arrasate durante el Valencia - Mallorca / EFE

De los dieciséis choques en los que Arrasate ha caído derrotado este año al frente del Mallorca, 11 corresponden al final de la pasada capaña, entre los meses de enero y mayo, y las cinco restantes a la presente, en la que el equipo bermellón es colista con 5 puntos en ocho jornadas.

Lista completa