El surrealista gol desde 30 metros anulado al Racing de Santander

La imagen más llamativa de la jornada futbolística la ha dejado, como no, la Liga Hypermotion. Fue en el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Racing de Santander. El conjunto cántabro necesitaba un gol para empatar la contienda y cogazaba de una acción a pelota en la que subió hasta el potrter a rematar.

El conjunto gijonés lograba despejar y el colegiado se desentendió del fin de la jugada porque el tiempo estaba cumplido. La acción, no obstante, continuó de una forma que dejó mucha frustración a los cántabros, ya que Mario García empalaba el balón desde alrededor de 30 metros sin dejarla caer.

Una acción del Sporting - Racing / SD

Golazo... con el tiempo cumplido

Su disparo se envenenó y se coló en el fondo de la portería de Rubén Yáñez, que se empleó a fondo por detenerla, pero su estirada fue en vano. El árbitro, no obstante, ya había dado el choque por concluido, de forma que no dio validez al tanto de la jornada.

La indignación por no dejar acabar la jugada se apoderó de los racinguistas, que además se llevaron la tarjeta roja para Sangalli por protestar la acción. Accidentado final para un clásico del fútbol norteño que se adjudicó el Sporting.