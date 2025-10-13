Santi Cazorla estalla contra los que le acusan del despido de Paunovic
El capitán 'carbayón' ha querido dejar claro que no está involucrado en la destitución del serbio
El pasado jueves, el Real Oviedo hizo oficial la destitución de Veljko Paunovic, entrenador que logró devolver al equipo asturiano a Primera División después de 24 años. Una parte de los aficionados no entiende la decisión de la directiva, pues se trata del técnico que consiguió el ascenso y, tras ocho jornadas, el equipo se encuentra fuera de los puestos de descenso. Debido a esto, durante los últimos días se han especulado diferentes cosas acerca del despido.
Cazorla pone límites
Algunas miradas apuntaban a Santi Cazorla, al que acusaban de estar involucrado en la destitución de Paunovic y en el nombramiento de Luis Carrión como nuevo entrenador, pues es sabido que son amigos. Por ello, el asturiano ha comparecido ante los medios para tratar de aclarar la situación. En la rueda de prensa, antes de dar paso a cualquier pregunta, Cazorla ha agradecido al serbio por su labor y, pese a que "no iba a hablar de esto", el jugador ha considerado necesario dar explicaciones: "Cuando afecta a mi familia tengo que dejar las cosas claras", ha dicho.
Seguidamente, el exfutbolista de Arsenal o Villarreal ha querido recalcar que su rol en el club se limita a lo meramente deportivo: "Llevo 22 años como profesional y nunca he tenido nada que ver con las decisiones de un club. A mí me tienen que juzgar como futbolista, si estoy viejo o acabado, pero no puedo permitir que ensucien mi imagen porque siempre he tratado de sumar en todos los sentidos. Me han molestado ciertos comentarios que afectan a la gente que yo más quiero".
Una decisión inesperada
Por su parte, el capitán oviedista ha explicado cómo vivió la destitución del técnico y ha señalado que fue "el primero en acudir a su despacho cuando le informaron". También ha admitido que fue una decisión que tomó a todo el vestuario "por sorpresa", lo que generó una "situación incómoda". Sin embargo, el jugador aceptó la decisión del club: "Hay que acatarlas y seguir adelante, pero fue inesperado", ha indicado.
El regreso de Carrión
Finalmente, Cazorla ha dado la bienvenida a Luis Carrión, quien ya dirigió en el Carlos Tartiere previamente. El futbolista ha remarcado que ha llegado "con la misma ilusión que entonces" y ha apelado a la unión entre aficionados y club: "Tenemos dos opciones: matarnos entre todos o morir juntos. Por encima de cualquier entrenador o jugador está el club", ha sentenciado.
- Mi gol pudo salvar a Marcelino y sin él no hubiéramos llegado a ningún lado
- David Villa se sincera: 'Me comí algo que no iba conmigo”
- El rey del triple gobierna en el Pazo en otro vendaval ofensivo
- ¿Qué pasa con Ugrinic?
- Awa Fam y Ben Abdelkader estrenan el Roig Arena a lo grande
- El Valencia Basket se impone al Euskotren en un Roig Arena mágico (69-54)
- El Roig Arena vivirá este domingo una gran fiesta en el Opening Day femenino
- El Valencia Mestalla, atrapado por la DANA Alice