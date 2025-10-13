España tiene 'prohibido' jugar contra esta selección
La selección de Gibraltar y la selección española no pueden jugar en partido oficial por motivos políticos
En mitad del parón internacional es difícil pensar en alguna selección contra la que España no haya jugado, pero la hay, Gibraltar. No es porque el azar haya querido, sino porque la UEFA tiene prohibido que la selección española se enfrente al territorio británico por motivos políticos.
Inicio de la prohibición
En 2013, el Congreso Ejecutivo de la UEFA aceptó a este territorio británico como miembro de pleno derecho tras una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Desde ese momento, Gibraltar contaba con una selección oficial reconocida y podía participar en competiciones internacionales en caso de clasificarse.
Negativa de España
El gobierno español a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) impuso que la selección de Gibraltar y de España no pudieran enfrentarse en fases finales de competiciones, amparándose en que sería utilizado como un evento con fines políticos. Por lo que no pueden enfrentarse en todas aquellas competiciones en que exista un sorteo para determinar los rivales.
De hecho, en la clasificación a la Eurocopa 2024, torneo que acabaría ganando España, ambas selecciones debían enfrentarse por los resultados del sorteo. Con esta norma, la UEFA anuló este enfrentamiento y sustituyó a Chipre por Gibraltar. También sucedió en la clasificación a la Eurocopa 2016, ambos cayeron en el mismo grupo y la selección de Gibraltar fue cambiada.
