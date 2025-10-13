Ewa Pajor estará KO entre cuatro y seis semanas

Entre lágrimas y con ayuda del cuerpo médico. Así se marchó Ewa Pajor ante el Atleti. El gesto feo de su rodilla derecha y sus quejidos de dolor encendieron todas las alarmas. No pintaba nada bien. “Viendo repetida la acción nos podemos imaginar cosas”, comentó Pere Romeu después de golear 0-6 a las colchoneras.Aunque, dada la situación, no había ánimos para celebrar el triunfo en Alcalá.

Cuando una jugadora se lleva la mano a la rodilla, siempre se piensa lo peor. En la mayoría casos, se confirma la maldita lesión que toda futbolista teme. En contadas ocasiones, todo queda en un susto, como ha sido el caso de la polaca. Ewa Pajor sufre una lesión en el complejo posterolateral de la rodilla derecha sin otras lesiones asociadas. Según ha informado el club, seguirá un tratamiento conservador y estará de baja ‘solo’ entre cuatro y seis semanas.

En ese tiempo, la ‘9’ azulgrana se perderá, al menos, cinco encuentros con el Barça: tres de liga —Granada CF, Real Sociedad y Dépor— y dos de Champions — AS Roma, que es el rival de este miércoles, y OH Leuven —. En el mejor y más optimista de los casos, podría llegar al clásico programado para el 15 o 16 de noviembre.

56 goles en 51 partidos, eso es Pajor

Ewa Pajor recaló en el FC Barcelona la temporada pasada y demostró que eso del periodo de adaptación no iba con ella. Porque lo suyo fue llegar y besar el santo. Su fichaje por el conjunto culé tenía una misión clara: ocupar la posición de nueve que con la marcha de Jenni Hermoso había quedado huérfana. Y, hasta le fecha, ha cumplido con creces.

Como carta de presentación, en su estreno en la Liga F marcó un doblete. Después firmó un hat-trick ante Granada CF y RCD Espanyol. En cada partido siguió sumando goles —salvo ante Eibar, Sevilla, Real Madrid y Levante, que se salvaron de su olfato goleador— hasta convertirse en la pichichi de la liga, con 25 dianas. Razón por el que en la ceremonia del Balón de Oro recibió el Premio Gerd Müller, que acredita a la mejor goleadora del curso. Y con su último tanto frente al Atleti, suma 56 goles en 51 partidos. Reflejo de lo que es Pajor: una killer del área.

“No voy a descubrir a Ewa Pajor, pero nos da mucho: presencia en el área, capacidad de desmarque y de repetir esfuerzos defensivos”, elogió el técnico culé en la previa del clásico la temporada pasada. Un Pere Romeu que si no creía en los milagros, ahora ya tiene un motivo para hacerlo, ya que no perderá a la polaca por mucho tiempo. Eso sí, el desafío de sustituir a la ‘9’ azulgrana le supondrá un auténtico quebradero. Porque las piezas para armar el rompecabeza son escasas y no hay ninguna que encaje a la perfección en la demarcación de nueve.