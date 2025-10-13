Así ha sido la jornada 6 de los equipos valencianos en Segunda Federación

Este fin de semana se ha disputado la jornada 6 en Segunda Federación, que ha terminado con un sabor agridulce para los equipos valencianos. En el grupo 3, el Castellón B ganó en casa y se acerca a los puestos de playoff. Por su parte, el Alcoyano empató y se sitúa en mitad de tabla, mientras que Torrent y Valencia Mestalla siguen con la mala dinámica y ocupan los dos últimos lugares en la clasificación. En el grupo 5, Intercity y Orihuela empataron sus respectivos encuentros y el Ilicitano cayó a la zona roja tras perder en su campo.

Barbastro 2-1 Torrent

En mes y medio de competición, el Torrent aún no ha ganado ningún partido y se sitúa como penúltimo clasificado. Con solo tres puntos en su haber, la permanencia está ya a cuatro puntos y el proyecto 'taronja', que se quedó a un paso del ascenso la pasada campaña, no termina de arrancar. Además, los de Xavi Giménez sufrieron una derrota especialmente dolorosa a domicilio. Los visitantes jugaron con ventaja en el marcador desde el minuto 36, sin embargo, la remontada 'in extremis' del Barbastro (minutos 88 y 90), privó al Torrent de sumar algún punto.

Alcoyano 0-0 Poblense

El Alcoyano jugó la segunda jornada consecutiva en El Collao, donde aún no ha perdido. Ante un rival complicado, los alicantinos han sumado otro punto y se mantienen en el ecuador de la tabla clasificatoria. En un partido marcado por las imprecisiones de ambos conjuntos, el Poblense decidió presionar la salida de balón de los locales para dificultar su juego. Por su parte, los de Fran Alcoy lo intentaron de diversas formas, pero no acertaron en los últimos metros.

Castellón B 2-1 SD Ibiza

El buen inicio liguero del Castellón B tiene una razón: el Gaetà Huguet. El filial 'orellut' ha ganado los tres partidos que ha disputado en casa, situándose a un punto de las posiciones de playoff de ascenso. La imagen del cuadro albinegro como local contrasta con la ofrecida a domicilio, pues lejos de su estadio solo ha sumado un punto de los nueve posibles. En cuanto al partido frente a la SD Ibiza, todos los goles llegaron en la primera mitad tras unos buenos minutos del Castellón B. Por otro lado, en la segunda parte, el cuadro visitante mostró una mejor versión y obligó a los de Carles Salvador a mantener la concentración para aguantar el resultado a favor.

Carlos Segura en el Castellón B - SD Ibiza / @CDCS_Academy / X

Ilicitano 0-1 Las Palmas Atlético

El filial del Elche recibía a otro filial, también en horas bajas, el de Las Palmas. El cuadro franjiverde impuso su dominio durante los primeros instantes de partido, pero sin obtener resultado. Al comienzo de la segunda mitad, el partido se igualó y las ocasiones se sucedían para ambos equipos. No obstante, el guion de partido cambió en el minuto 69, cuando el llicitano se quedó con diez futbolistas tras la expulsión de Nordin. A raíz de la tarjeta roja, los visitantes dieron un paso al frente y, a falta de diez minutos para el final, Ian Martínez anotó el 0-1 definitivo.

Fuenlabrada 1-1 CF Intercity

El Intercity fue mejor durante todo el partido y puso en serios apuros al Fuenlabrada. Sin embargo, no fue capaz de llevarse los tres puntos del Estadio Fernando Torres. Jorge Sarmiento abrió el marcador para el equipo alicantino, pero Diallo lo empató diez minutos después. Tras el tanto de la igualada, Cortés, guardameta del conjunto madrileño, salvó a su equipo en diversas ocasiones. Con el punto obtenido, el Intercity se mantiene en el quinto lugar, el último con acceso a los playoff.

Fuenlabrada - Intercity / @CFIntercity / X

Navalcarnero 0-0 Orihuela

El partido enfrentó a dos equipos que ocupan la zona media de la tabla clasificatoria del grupo 5. De esta forma, los oriolanos se colocan undécimos con ocho puntos, dos por debajo de los puestos de promoción de ascenso y a otros dos puntos de la zona de descenso, marcada por el Ilicitano, lo que muestra la gran igualdad que existe en la categoría.

UE Sant Andreu 3-2 Valencia Mestalla

Los de Angulo no levantan cabeza y la crisis del filial valencianista continúa. El Valencia Mestalla visitaba el Narcís Sala para enfrentarse a la UE Sant Andreu, también en descenso, pero no fue capaz de cambiar la dinámica del equipo. Las sensaciones fueron mejores que en las anteriores jornadas, pero siendo colista, el Mestalla necesita puntos por encima del juego colectivo. Marc Jurado consiguió recortar las distancias en el 62', pero el equipo no pudo completar la remontada.