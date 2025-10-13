Así ha sido la jornada 7 de los equipos valencianos en Primera Federación
Jornada de luces y sombras para los equipos de la Comunitat Valenciana en 1RFEF
Ha finalizado la jornada 7 en Primera Federación, aunque el partido entre el Hércules y el Atlético Madrileño, filial 'colchonero', se ha aplazado por la dana que ha azotado especialmente la provincia de Alicante. Finalmente, el encuentro se disputará el 22 de octubre a las 17:00 horas. Por otra parte, los equipos valencianos que sí jugaron sus respectivos partidos, Villarreal B y Eldense, han terminado su jornada con sensaciones dispares. El filial 'groguet' venció de forma contundente al Betis Deportivo y el cuadro de Elda cayó a domicilio frente al Marbella FC.
Villarreal B 4-1 Betis Deportivo
La ciudad deportiva José Manuel Llaneza se preparaba para otro enfrentamiento entre filiales de grandes clubes del fútbol español. Tras la derrota en casa frente al Atlético Madrileño en la pasada jornada, el 'submarino amarillo' se medía a otro segundo equipo, el del Real Betis. Los locales no conocían la victoria desde la primera jornada de liga, disputada el 1 de septiembre, mientras que el equipo verdiblanco aún no había sumado de tres desde que comenzó la competición.
En un contexto de necesidad por parte de ambos conjuntos, los de David Albelda se hicieron fuertes en casa y consiguieron una victoria clave para salir de la zona de descenso, en la que hundieron al Betis Deportivo, colista del grupo. Para ello, jugó un papel necesario Álex Rubio, pues el delantero madrileño anotó un hat-trick que dio aire a su equipo. El otro gol llevó la firma del central Ives Valou.
Marbella FC 1-0 Eldense
En su visita al Banús Football Center ha llegado la segunda derrota del Eldense esta temporada. Durante la segunda mitad se mantuvo la igualdad en el juego, aunque no en el marcador. Minutos antes del descanso, Ríos anotó de penalti el tanto definitivo que dio los tres puntos al equipo andaluz. Los de Javi Cabello tampoco han mostrado su mejor versión durante la segunda mitad, siendo el valencianista Hamza Bellari uno de los mejores jugadores del encuentro. El extremo ingresó al terreno de juego en el minuto 77, provocando un cambio en el juego de los visitantes. Además, tuvo una buena ocasión para anotar el tanto del empate, sin embargo, no fue suficiente para sumar puntos y el Eldense desciende hasta la duodécima posición.
