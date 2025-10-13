Martin Odegaard sufre una lesión en la rodilla

El pasado sábado 4 de octubre, en la victoria del Arsenal contra el West Ham (2-0) en el choque disputado en el Emirates Stadium, Martin Odegaard, capitán del equipo que dirige Mikel Arteta, hizo sonar las alarmas cuando se vio obligado a retirarse del terreno de juego a causa de una lesión de rodilla. Al día siguiente, el club emitió un comunicado anunciando que e futbolista no viajaría con Noruega para poder trabajar en su recuperación.

A día de hoy, el Arsenal no ha emitido el parte médico del futbolista, pero según ha dado a conocer BBC Sports en primera instancia y posteriormente se han hecho eco diferentes medios británicos, Martin Odegaard sufre una lesión en el ligamento medio colateral de su pierna izquierda.

El tiempo de baja que han estimado desde Inglaterra es de algo más de un mes, por lo que el capitán del conjunto 'gunner' no regresaría al verde hasta después del parón de selecciones del mes de noviembre. El centrocampista noruego se perdería hasta seis encuentros, cuatro de Premier League (Fulham, Crystal Palace, Burnley y Sunderland) y dos de Champions, ante el Atlético de Madrid y el Slavia Praga.

Los problemas físicos de Odegaard

El ex del Real Madrid y la Real Sociedad no ha comenzado la temporada de la mejor manera. Hasta el momento, el noruego tan solo ha disputado 204 minutos en la máxima categoría del fútbol inglés y 90' en la Champions League.

En apenas dos meses y medio desde que el Arsenal regresó oficialmente a la competición, esta es la segunda lesión de Martin Odegaard. El mediocentro ofensivo padeció una lesión de hombro a mediados de septiembre que le apartó de tres encuentros.

Una baja más para Arteta

El capitán del Arsenal ha sido el último en sumarse a la enfermería del conjunto londinense. Con la del noruego, el equipo que dirige Mikel Arteta acumula hasta 5 bajas. Noni Madueke, Kai Havertz y Gabriel Jesús también padecen lesiones en la rodilla, y Piero Hincapié, uno de los últimos fichajes del mercado estival, encara la fase final de su lesión en la ingle.