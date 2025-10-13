El país más pequeño de la historia en clasificar a un Mundial
Cabo Verde de 525.000 habitantes jugará la próxima cita mundialista tras vencer 3-0 a Estwatini
Cabo Verde es un país ubicado frente a la costa noroeste de África de tan solo 500.000 de habitantes. Hoy, tras su victoria ante Eswatini, ha logrado clasificarse por primera vez en su historia a un Mundial. Los tiburones azules han logrado imponerse por 3-0 en la última jornada de su grupo. El país entero se ha volcado en búsqueda del milagro, desde el gobierno han decretado medio día festivo para que los ciudadanos pudieran seguir el encuentro.
Es el segundo país más pequeño, según número de habitantes (593.149), que ha participado en un Mundial, sólo Islandia (404.610) tenía menos. En superficie es el más pequeño.
Camino al Mundial
Cabo Verde ha compartido grupo con Camerún, Libia, Angola, Mauricio y Eswatani. En los 10 encuentros disputados ha logrado siete victorias, dos empates y una derrota. Su arranque no fue el mejor, un empate ante Angola, aunque esperado, hizo que la selección de Cabo Verde se dejará puntos valiosos. Además, en la jornada 3 cayeron goleados ante Camerún, favorita del grupo. En ese momento la clasificación parecía difícil, pero cinco victorias seguidas, una de ellas ante Camerún les dejó la selección mejor situada para clasificar al Mundial.
A falta de dos partidos, Cabo Verde sólo necesitaba una victoria, ante Libia se le resistió, pero en casa, ante Eswatini los de Budista no han perdonado.
Otras selecciones clasificadas al Mundial
Cabo Verde no será la única selección primeriza en el Mundial 2026. Se una a Jordania y Uzbekistán, que ya se han asegurado su clasificación para la próxima Copa del Mundo.
