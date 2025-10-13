El regreso del Barça al Spotify Camp Nou será en noviembre

El FC Barcelona empieza la cuenta atrás para regresar al Spotify Camp Nou. Las obras del estadio blaugrana parece que por fin avanzan según lo esperado tras los numerosos retrasos que han experimentado desde su comienzo en junio de 2023 y el club comienza a ver la luz al final del túnel.

Hace apenas una semana, el Barça anunció que el derbi catalán contra el Girona correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports que se disputa este sábado 18 de octubre, finalmente se celebraría en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Y es que la entidad presidida por Joan Laporta lleva aplazando el ansiado regreso al Spotify Camp Nou desde el comienzo de temporada. Era el tradicional Trofeo Joan Gamper, último test de pretemporada del equipo dirigidopor Hansi Flick, la fecha que estaba programada para que los aficionados culés tenían marcada en el calendario como retorno al templo azulgrana. Pero desde entonces, todo han sido retrasos.

La obtención de las licencias

Tal y como este medio recogió hace algo más de una semana, ha sido la obtención de las licencias por parte del Ayuntamiento de Barcelona las que han impedido al equipo volver al Camp Nou. Recordemos que el Barça diseñó un plan para que la afición culé volviese a su estadio de manera progresiva.

Este constaba de varias fases: una primera, llamada 1A, en la que serían un total de 27.000 aficionados los primeros en estrenar las butacas de la casa azulgrana; y una segunda fase (la 1B) en la que el aforo aumentaría hasta los 45.000 espectadores.

Como la propia entidad señaló en el comunicado que anunciaba la disputa del derbi catalán en Montjuïc: "el retraso en la obtención de la licencia 1A ha situado su aproación muy próxima en el tiempo a la de la 1B". Por ese motivo, el club había decidido trabajar "con el objetivo de regresar al Spotify Camp Nou una vez obtenida la licencia correspondiente a la fase 1B".

Mediados de noviembre

En una entrevista con la Cadena SER, el responsable del Espai Barça, Joan Sentelles, ha reiterado lo que expuso el comunicado del club y ha dado a conocer la fecha en la que el club espera regresar al estadio culé.

"Parece que esta semana el Ayuntamiento dará la licencia de primera ocupación para la fase 1A. Calculo que la licencia d ela fase 1B la deberíamos tener hacia mediados de noviembre. Estoy seguro de que el Ayuntamiento y nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para volver contra el Athletic Club", ha asegurado Sentelles.