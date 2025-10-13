Sonia Bermúdez dará su primera lista como seleccionadora absoluta este viernes

Sonia Bermúdez dará a conocer este viernes la lista de futbolistas seleccionadas para disputar las semifinales de la UEFA Women's Nations League ante Suecia. Será su primera convocatoria al frente del banquillo de la Selección absoluta femenina tras la decisión de no renovar a Montse Tomé, cuyo contrato venció a finales del pasado mes de agosto.

El 11 de agosto, la Real Federación Española de Fútbol anunció el nombramiento de Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora nacional tras la Junta Directiva que se celebró ese mismo día. La entidad que regula el fútbol español anunció tanto la decisión de no renovar a Tomé, como la designación de la madrileña como sustituta de la asturiana en un mismo comunicado.

"La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, presidida en sesión de 11 de agosto por Rafael Louzán, ha recibido el informe deportivo por parte de la dirección del área de fútbol femenino de la RFEF, tras el cual se ha tomado la decisión de designar a Sonia Bermúdez, hasta la fecha seleccionadora nacional sub-23, como nueva seleccionadora nacional absoluta femenina". "Esta decisión lleva aparejada la de no renovar a la actual seleccionadora, Montse Tomé, quien no continuará tras finalizar su contrato con la RFEF este 31 de agosto de 2025", estableció el mensaje de la RFEF.

Un debut exigente

El primer reto de Bermúdez y su cuerpo técnico tras su llegada al cargo serán las semifinales de la UEFA Women's Nations League. Sin duda un desafío exigente, ya que España se medirá ante una de las mejores selecciones de Europa, Suecia.

En este primer parón internacional de la temporada, el primero desde el subcampeonato en la Eurocopa, el combinado nacional disputará dos partidos ante la selección nórdica: la ida de las semis tendrá lugar el próximo 24 de octubre a las 20 horas en el Estadio de la Rosaleda, y la vuelta será en el Gamla Ullevi de Gotenburg el día 28 a partir de las 19 horas.