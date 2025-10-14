Castalia remonta sobre la bocina

La Selección Española sub21 consiguió una importantísima victoria contra Finlandia, en su partido clasificatorio para el Europeo de 2027, después de darle la vuelta a un gol en contra de Yarek gracias a los tantos, en un abrir y cerrar de ojos, de Mayenda en el 89' y de Gonzalo García en el 94'.

Arrancaba el encuentro en el Skyfli Castalia y veíamos una España incapaz de asociarse, incapaz de plantar cara a una Finlandia que, en apenas 5 minutos, ya tuvo la primera ocasión peligrosa del partido. Una buena asociación del conjunto finlandés dejó Otto Ruoppi con un disparo claro ante Ander Astralaga, por suerte para España, el extremo finlandés no consiguió armar la pierna.

Apenas 2 minutos después de esta ocasión de los visitantes, la Rojilla tuvo un grave error en la salida de balón. Un saque de puerta que rebotó en Gonzalo García casi se cuela en la portería local, un buen susto para los de Rubén Gordo. España seguía sin encontrarse, ni su identidad ni la portería finlandesa.

Llegaba el primer cuarto de hora del encuentro y el marcador seguía en tablas, en ese mismo momento parecía que España conseguía meterse en el partido por primera vez. Primera ocasión de la Rojilla, la provocaba Alex Jiménez con un centro desde el lateral derecho, centro con música que estuvo a punto de atrapar Gonzalo García. Acto seguido, los de David Gordo volvieron a arremeter contra la zaga finlandesa, nuevamente sin éxito.

Minutos después de este destello de buen fútbol español, la Rojilla volvía a hacerse pequeña. Error estrepitoso de Astralaga en la salida de balón nuevamente. El delantero finlandes, Otso Liimatta, consiguió arrebatarle el cuero al internacional español cuando quería sacar el balón desde atrás y fue, ni más ni menos, que el exvalencianista Yarek Gasiorowski el que despejo el tiro de Finlandia, una salvada a un gol prácticamente cantado.

Llegaba el 30’ y la selección española comienza a arremeter fugazmente ante la portería finlandesa aunque la superioridad sigue decantada hacia un lado: el finlandés. Los soldados de Rubén Gordo no están dando su mejor nivel y, aunque no por mucho, los únicos que han dado un mejor rendimiento han sido el jugador propiedad del Real Madrid, Gonzalo García, y Yarek Gasiorowski por su rendimiento en la zaga que ha salvado a España de más de un tanto.

Finalizaba la primera mitad de este partido internacional y España, que ha estado para olvidar, consigue llegar al descanso viva ante una Finlandia superior. El último cuarto de hora la Rojita ha despertado, generando varias ocasiones peligrosas de gol. En general, el nivel del conjunto español ha sido bajo, impropio de los resultados obtenidos hasta la fecha. Sin embargo, si hay nombres que salvar en esta primera mitad son los de Gonzalo García y Yarek Gasiorowski. El delantero madridista ha sido de los pocos que ha conseguido generar contra la zaga finlandesa, tanto bajando balones potencialmente peligrosos como con algún que otro disparo cara a puerta. El central exvalencianista ha hecho una primera parte correcta, lo que sube su nota respecto al resto es la ocasión que ha detenido, la más clara del partido de mano de Finlandia.

Llegaba la segunda mitad de este partido internacional y España realizaba su primer cambio, cambio para la mejoría del ataque español: Rodelas por Eliezer Mayenda. La tónica es muy parecida a los 45 minutos anteriores. Primera falta peligrosa del partido, en posesión de la selección finlandesa, por suerte el golpe se le fue muy alto a Juho Talvitie. Pasan los minutos y España sigue sin encontrarse: en apenas 2 minutos dos faltas directas para Finlandia y 0 ocasiones claras para la Rojita. Gritos de “España, España” en las gradas del Skyfli Castalia, la afición española busca una reacción de la Rojita.

La Selección española ya va dando una mejor cara en el encuentro. Llegaba el primer córner para el conjunto español y el primer susto real para el portero finlandés Jaaso Jantunen. Varios rebotes en el aire acabaron con un remate cara a portería, el cancerbero finlandés despejó a bocajarro.

Sin embargo, cuando España mostraba su cara más dominadora era cuando llegaría un golpe inesperado. Minuto 65 y un contrataque bien ejecutado de los finlandeses dejaba a la zaga española levemente retrasada y, desgraciadamente, en un intento de despeje Yarek Gasiorowski hundió el esférico contra la portería española. 0-1 y a España le toca remar.

Con apenas 15 minutos para que termine el tiempo reglamentario y la Rojita, aunque dominante con la posesión, no creaba peligro al portero finlandés. Ya con el conjunto finlandés más replegado y los minutos corriendo en contra de los de Rubén Gordo, se le estaba complicando mucho el encuentro a España.

Llegaban los minutos finales del encuentro y la Rojita dominaba notablemente. Las oportunidades de España pasaban por una figura por encima del resto: Eliezer Mayenda. El extremo propiedad del Sunderland es el jugador más desequilibrante de esta segunda mitad de encuentro y el equipo lo busca, lo buscaron y encontraron premio. En medio de una jugada rocambolesca de España quedó un balón muerto y el internacional español fue “el más listo de la clase”. Este metió el pie y las tablas llegaron a Castalia. El público estaba volcado y llevo en volandas a los de Rubén Gordo.

Aunque esto no se quedaría aquí, España tenía ganas de más. Minuto 92’, un balón suelto dentro del área le llegaba a Gonzalo García. El delantero merengue no lo dejaría pasar y con un disparo suave pero ajustado al palo derecho lograba la remontada en Castalia. La Selección Española Sub-21 remontaba a Finlandia en apenas 4 minutos y tiene su plaza asegurada para el Europeo de 2027.