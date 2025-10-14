El Barça derriba el fortín del Atlético

El FC Barcelona arrasa con todo. No importa quién esté enfrente. Es una apisonadora y su última víctima ha sido el Atlético de Madrid. El conjunto colchonero no perdía en casa desde enero. Desde entonces, once partidos ligueros invictos en Alcalá: ocho victorias y tres empates, entre el tramo final de la temporada 2024/25 y el inicio de este curso. Pero han llegado las azulgranas y han derrumbado el fortín del Atleti de un plumazo. O, más bien, de seis. Porque fue un set en blanco para el equipo dirigido por Pere Romeu.

El partido prometía desde antes del inicio. Dos de los invictos cara a cara: el Atleti quería frenar al indomable y el Barça quería dejar la liga casi sentenciada. Y lo hizo. Arrasó como un vendaval a las rojiblancas, que poco pudieron hacer para achicar agua —31 tiros totales, 10 de ellos a puerta y 6 fueron para dentro—. “El Barça te somete, te lleva a situaciones límite cada acción y quizás se nos ha hecho algo largo el partido”, reconoció el entrenador del Atlético, Víctor Martín. “El rival que teníamos delante todos lo sabíamos, eso sí, conformes nunca. Con el marcado abultado como hoy jode, duele”, añadió.

Fin al invicto en casa

Cayó el Atleti en Alcalá. Algo que no sucedía desde principios de enero, cuando en la víspera de Reyes, el Real Madrid se llevó el regalo de los tres puntos (1-2). En lo que restaba de Liga F sumó dos empates — ante Real Betis y RCD Espanyol— y seis victorias — frente a Levante, Sevilla, Valencia, Costa Adeje Tenerife, Athletic Club y Levante Badalona—. Y con la misma fuerza ha arrancado esta temporada, llevándose el derbi frente al Real Madrid (2-1), goleando al Levante UD (4-0) y firmando las tablas ante el Athletic (1-1).

En la historia reciente, la racha más larga del cuadro colchonero invicto en casa se remonta a la jornada 26 de la temporada 2018/19. El triunfo por 3-1 frente al Real Betis encadenó 18 partidos imbatidos en Alcalá, siendo la última victoria en la jornada 8 de la temporada 2020/21, precisamente ante el equipo verdiblanco (4-1). Entre una fecha y otra pasaron exactamente 596 días. Aunque con algo de trampa. La pandemia del covid supuso la suspensión del tramo final del curso 2019/20 y, por ende, la posibilidad de comprobar si el Atleti hubiese sido capaz de mantener su fortín invicto en los cuartos partidos restantes.

Las jugadoras del Atlético de Madrid celebran uno de los goles / EFE

El United, la próxima amenaza