¿Qué necesita Israel para clasificarse para el Mundial 2026?

Cada ventana internacional se están clasificando matemáticamente más selecciones para el Mundial de 2026 que se disputa en EEUU, Canadá y México. Cabo Verde fue la última y podrá disfrutar de su primera aventura mundialista. Con el país africano ya son 22 las federaciones internacionales representadas. Otras firmarán su pase esta misma semana y casi todas las restantes lo harán en el siguiente parón, a mediados de noviembre. Todo tiene matices, eso sí.

¿Qué pasa con Israel?

Israel se encuentra firmando un tratado de paz con Palestina promovido por EEUU y apoyado por prácticamente todos los países que ven la Franja de Gaza de reojo. Todo ello no quita los ataques de fuerza desproporcionada por parte Netanyahu, primer ministro israelí, en los que han fallecido miles de civiles. Esto ha alimentado un movimiento social creciente contra todo lo que se identifique con Israel, como ya se pudo ver durante la Vuelta ciclista a España, cuando grupos ultras decidieron boicotearla por la participación de un equipo concreto, el Israel Premier Tech. Algo parecido puede ocurrir en los partidos de Euroliga contra equipos de dicho país o incluso en los que afectan a su selección de fútbol.

Solomon tras marcar en Sevilla. / EFE

En estos momentos, Israel cuenta con 9 puntos obtenidos tras sus victorias ante Estonia por partida doble y Moldavia. Todo apunta a que perderán contra Italia y ganarán de nuevo en casa ante la débil Moldavia, que cuenta sus partidos por derrotas. Con todo esto, se plantaría tercera del Grupo I con 12 puntos. Noruega e Italia se meterían de cabeza en el Mundial 2026, uno directo y otro indirecto (presumiblemente). Otra cosa es que obren el milagro de vencer a Italia a domicilio y esperar que Noruega también les gane en territorio italiano. Ahí entraríamos en la diferencia de goles para intentar terminar segunda en el grupo y acceder a la repesca.

¿Cómo funciona la repesca para el Mundial 2026?

De las 16 selecciones europeas que estarán en la Copa del Mundo, 12 saldrán de forma directa de la fase de clasificación, concretamente de campeones de grupo. El resto tendrá que jugarse la vida en marzo de 2026, en un play-off dividido en cuatro rutas, cada una con semifinal y final a partido único. Sólo el campeón de cada ruta viajará directo al Mundial.

El comodín de la Nations League

Este torneo no otorga pases directos al Mundial, pero sí a la mencionada repesca. Exclusivamente pueden optar a ella las selecciones que hayan sido campeonas de su grupo en la Nations League (Liga A, B, C o D) y que no hayan conseguido clasificarse directamente (es decir, que hayan terminado fuera del top-2 de su grupo en la fase de clasificación al Mundial).

Con todo esto y atendiendo al formato de repesca, Israel lo tiene prácticamente imposible. Quedaron últimos en la Liga A, siendo la segunda peor selección de las 16 más importantes. Las campeonas de las tres primeras divisiones, por otro lado, tienen prioridad. Por lo que debería esperar a que se clasifiquen por la vía normal y esperar a que las selecciones de la Liga A hagan lo propio para que vaya corriendo turno y así poder optar a una de esas cuatro plazas vacantes para la repesca. En el mejor de los casos, toca esperar.