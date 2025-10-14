Nico Font apunta alto con el Castellón B

El ascenso de Pablo Hernández al banquillo del primer equipo del Castellón pone en órbita a los ‘chavales’ que han rendido bajo el mandato del técnico castellonense con el ‘B’. El ascenso a 2ºRFEF demostró que las categorías inferiores del combinado orellut están nutridas de talento sobre las que exportar piezas hacia el bando de los ‘mayores’.

Pablo Hernández, conocedor de lo que se cuece en las instalaciones de entrenamiento tras la histórica temporada 24/25, no ignora el talento que existe en el filial, mientras en dicha plantilla erige un futbolista que apunta, más pronto que tarde, a ser un recurso de gran utilidad en Castalia.

Nico Font, tras una primera toma de contacto en la que maravilló con su polivalencia en el frente de ataque, ha dado un paso al frente y se ha convertido en una de las referencias del Castellón B en 2ºRFEF.

Con madera de líder, después de haber sido capitán en cada uno de los equipos en los que jugó durante sus nueve años en la cantera del Levante UD, el nacido en Segorbe ha caído de pie en las inferiores albinegras y demostrado que es un atacante muy completo, tirando de una versatilidad que le ha llevado a competir no solo de delantero, su posición natural, sino también de mediapunta, por ambas bandas y, últimamente, de carrilero gracias a su espíritu luchador e intenso.

En el radar del primer equipo

Todas sus características casan con la personalidad de Pablo Hernández, conocedor de sus cualidades, y que, tras alzarse con el MVP del mes de septiembre del Castellón B, gana enteros para ser uno más para disputar la Copa del Rey con el Castellón: su mayor ilusión y por la que peleará sin descanso hasta el final.