La nueva realidad de Athletic y Levante

Dos históricos relegados al final de la tabla. Esa es la nueva realidad de Athletic Club y Levante UD. Dos equipos que iniciaron la temporada con proyectos renovados: Emily Lima tomó las riendas del cuadro granota y Javi Lerga hizo lo propio con las leonas. Pero desde el arranque liguero, el juego no ha fluido, los resultados no han llegado y las sensaciones han sido preocupantes. Ninguno de los dos ha consolidado su propuesta y, tras seis jornadas, la primera en caer ha sido la entrenadora del Levante. Más paciencia ha tenido el conjunto vasco, que pese a sumar otra derrota este fin de semana, sigue confiando en Lerga.

El Athletic Club atraviesa su peor momento. Nunca antes había tenido un arranque liguero tan negro, con apenas cuatro puntos en su casillero. De hecho, sus 'peores' inicios fueron en la temporada 2018/19 y 2022/23, en las que sumaron solo siete puntos en las primeras siete jornadas. Eso sí, al menos consiguieron una victoria. Algo que todavía no ha sucedido este curso, donde los cuatro puntos son fruto de los empates ante Costa Adeje Tenerife, RCD Espanyol, Sevilla y Atlético de Madrid. Todos acabaron en 1-1, salvo el choque ante las tinerfeñas que se selló sin goles.

El Real Madrid mordió primero

San Mamés fue el escenario idóneo donde bajó el telón de la jornada siete de Liga F. El Athletic recibía en La Catedral al Real Madrid con la premisa de brindarle un gran espectáculo a su afición, pero tardaron más de la cuenta en meterse en el partido y el conjunto blanco mordió primero. La diana de Caroline Weir en el minuto 13 fue un jarro de agua fría para las jugadoras de Javi Lerga. "Los errores defensivos, creo, que el equipo mentalmente lo acusa mucho. El primer gol nos ha hecho mucho daño. Y, luego, esa falta de tensión competitiva cuando estás en esta dinámica hace que el segundo gol te lo metas tú en propia puerta", señaló el técnico pamplonés.

Superados esos primeros 20 minutos, se quitaron "la coraza y ese miedo a fallar" y comenzaron a acechar la meta defendida por Merle Frohms. Maite Valero se topó con el palo, Ane Azkona y Ane Campos la tiraron fuera. "A partir de ahí hemos sido más agresivas, hemos ido hacia adelante y el equipo ha mejorado notablemente", subrayó Javi Lerga. Y en la segunda parte llegó el premio del gol: falta directa botada por Nerea Nevado que se enfundó en la red para acortar las distancias, momentáneamente, en el marcador.

Lo peor ya ha pasado

El mal arranque liguero no se explica sin echarle un vistazo al calendario. En estas siete jornadas, el Athletic ya se ha enfrentado al trío calavera —FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid—. Cualquiera diría que sus siguientes rivales son como dar un paseo en barco: Alhama CF y DUX Logroño, los dos ascendidos. "Sabíamos que el calendario era muy complicado y que estos primeros siete partidos era un arranque muy difícil. Creo que hemos pasado lo peor y ahora toca quedarnos con el aprendizaje que nos están dando estas situaciones, sobre todo, siendo un equipo tan joven". Y sí, el Athletic es el tercer equipo con la plantilla más joven —23,9 años de media—.

Daniela Agote, una de las perlas de la cantera del Athletic / Athletic Club

El Levante no levanta cabeza

Santi Triguero, ahora bajo la batuta del primer equipo del Levante, quiere "recuperar la identidad y volver a ser competitivas en todos los partidos". Frente al Sevilla se quedó en un casi. Se mostró una cara nueva hasta la fecha, más lúcida y creativa, pero se falló en lo más importante: materializar. Una tarea pendiente a mejorar, que lleva lastrando al equipo desde la campaña pasada, pero que se ha agudizado en la presente, con solo dos goles en siete partidos, frente a los doce encajados. Y mientras el conjunto granota se hunde en la tabla de clasificación —un punto de 21 posibles—, sus rivales emergen del fondo. Como resultado: cada vez la brecha del descenso es más grande. Y si no se reacciona ahora, luego solo quedarán los lamentos.